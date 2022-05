El Dr. Zeloni Magelli es el nuevo presidente de NuevaPsiquiatría Emprendedores de Hoy

viernes, 20 de mayo de 2022, 11:56 h (CET)

El pasado 30 de abril, la Asamblea de Socios de la entidad NuevaPsiquiatría eligió por unanimidad al doctor Edoardo Zeloni Magelli como su nuevo presidente. Este profesional, promotor de la llamada Psicología Primordial, llevará las riendas de esta agrupación al lado de una junta directiva también designada con apoyo absoluto.

Edoardo Zeloni Magelli es autor de libros como Memoria Fotográfica, Entrenamiento de la Memoria, Mejora de la Memoria y Smart Mastermind. Ha sido investigador de la mente humana durante 20 años desde una perspectiva holística. Su objetivo es el equilibrio entre lo físico y espiritual a través del fortalecimiento mental.

¿Quién forma parte del nuevo equipo? El nuevo equipo que acompañará al doctor Zeloni Magelli está integrado por Eugenia Herrera, quien lo secundará en calidad de vicepresidenta. David Fontanilla tendrá a su cargo la tesorería y Ayesha Orrantia será la nueva secretaria de la asociación. La Asamblea eligió a Javier Álvarez (fundador y expresidente de NuevaPsiquiatría), Carmen Fernández, Gloria Monterrubio, Ana M. Trujillo, Marta Calvo y Liana Babgoeva como los nuevos vocales.

El recién elegido presidente de NuevaPsiquiatría explicó que esta asociación es una entidad sin fines de lucro,cuyo objetivo es mejorar la atención psiquiátrica. Para ello, viene trabajando en una serie de tareas encaminadas a fortalecer los sistemas relacionados con este servicio. Una de las herramientas utilizadas para este objetivo son los llamados Grupos Abiertos Terapéuticos (GATs).

Los GATs son instancias dispuestas para los usuarios de la atención psiquiátrica y sus familiares. En sus procesos de trabajo involucra también a todos los profesionales relacionados con este campo de la medicina y la investigación. Considera también a otros profesionales como comunicadores, terapeutas, consejeros, asesores personales, educadores y entrenadores.

Fortalecer el trabajo La tarea más importante de la novel directiva de NuevaPsiquiatría es la de fortalecer el trabajo de los GATs, aprovechando las ventajas de su estructura. El doctor Zeloni Magelli detalla que estos grupos se caracterizan por un control de la información completamente horizontal. Aunque no hacen terapias internas, sí practican la escucha activa en la que todos los miembros aporten sus experiencias y conocimientos.

Como un GAT es un grupo multidisciplinario, cada miembro se empodera con la información obtenida y se responsabiliza del problema desde su perspectiva personal y profesional. De esta forma, cada caso se aborda de una manera más integral, teniendo en cuenta todas las aristas posibles y aportando soluciones completas. Cada miembro actúa desde la parte que le compete.

El carácter multidisciplinar de los GATs es algo con lo que Zeloni Magelli dice sentirse cómodo. Gracias a su formación e investigaciones, se siente cómodo al hablar de cualquier tema relacionado con la mente, incluyendo tópicos que podrían no parecer relacionados. Eso lo ha convertido en un profesional cada vez más solicitado en las áreas de salud mental, coaching y crecimiento personal.



