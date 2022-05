Reformas en educación que siguen apuntando a la diana equivocada Emprendedores de Hoy

viernes, 20 de mayo de 2022, 11:38 h (CET)

El Gobierno de España aprobó, el pasado mes de abril, un nuevo modelo de bachillerato que establece cuatro diferentes modalidades, de manera que los estudiantes puedan individualizar su formación académica. Otra novedad a destacar es que esta nueva ordenación permite al estudiante conseguir el título con una asignatura suspendida, algo considerado impensable hasta el momento.

Posiblemente, estas modificaciones sean fruto de los efectos que ha dejado la pandemia, la cual ha obligado al sistema educativo a suavizar sus aristas en cuanto al nivel de exigencia y los métodos de evaluación. Sin embargo, como señalan los profesionales de Curso Genius, es posible que estos cambios respondan a medidas mal encaminadas, que apuntan hacia una diana equivocada respecto del problema educativo trascendental, los métodos de estudio.

Las problemáticas de fondo que atraviesa el sistema escolar Tener más modalidades de bachillerato, en algunos casos, puede ayudar a los estudiantes a perfilar mejor su carrera profesional, pero no representa una solución estructural a la problemática principal del sistema escolar, la cual radica en la falta de métodos efectivos de estudio. Obtener buenas calificaciones no depende únicamente de esfuerzo y disciplina, sino que también es necesario contar con herramientas que se adecúen a las necesidades de cada individuo, en términos de organización, elaboración e implementación de estrategias de estudio.

La revista científica italiana Professione Pedagogista ha publicado recientemente un artículo en ese sentido, que gira en torno a “una investigación sobre las prestaciones cognitivas mediante el uso de un método de estudio estratégico”. Esta investigación, llevada a cabo por la doctora Emilia Costa, ha examinado una muestra de más de mil estudiantes, quienes utilizaron el método de estudio estratégico de Curso Genius en sus actividades escolares. El análisis demostró que el 80 % de estos participantes mejoró significativamente su desempeño y habilidades de aprendizaje.

Una alternativa efectiva para mejorar los resultados del estudio Estos datos evidencian que un mejor desempeño tiene relación directa con los métodos y estrategias de estudio y que la solución a problemas como la suspensión de materias, la falta de motivación y el abandono escolar pueden mostrar una notable mejoría, si se ayuda a los estudiantes a desarrollar estrategias de estudio adecuadas a sus capacidades, circunstancias y dinámicas propias de trabajo, como las que brinda el proceso formativo de Curso Genius.

El objetivo de este curso y de la organización que lo imparte es que los propios estudiantes reconozcan sus capacidades, periodos y hábitos de trabajo, para que puedan, en función de ello, desarrollar sus propias estrategias de estudio, con las cuales pueden mejorar su concentración, gestionar el estrés que provocan las obligaciones académicas y, sobre todo, incrementar exponencialmente la efectividad de sus periodos activos de estudio. De modo que puedan no solo memorizar los datos e información transmitidos en clase, sino generar un auténtico proceso de aprendizaje, donde asumen toda esta información como genuinos conocimientos.



