La importancia de decir no a las ‘dietas milagro’, perder peso de manera saludable este verano Emprendedores de Hoy

viernes, 20 de mayo de 2022, 11:33 h (CET)

Aunque las dietas milagro son famosas por alcanzar resultados de forma rápida, lo cierto es que no existe evidencia científica de que sean métodos seguros, ya que promueven una alimentación desequilibrada.

Consciente de esta realidad, la marca SanaExpert impulsa un estilo de vida saludable para perder peso, mediante la combinación de complejos vitamínicos con una alimentación adecuada y una rutina de actividad física. El compromiso de la empresa es rechazar abiertamente los estereotipos de belleza impuestos por la sociedad, promoviendo que las personas pierdan peso con el único objetivo de sentirse bien consigo mismas y a través de métodos que permitan cuidar la salud de las personas.

Las organizaciones de nutricionistas y dietistas alertan sobre los riesgos de las dietas milagro El primer paso para perder peso sin poner en riesgo la salud física, psicológica y emocional es comprender que adelgazar no debería convertirse en una obsesión. Uno de los estudios realizados por el Grupo de Revisión, Estudio y Posicionamiento de la Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas (GREP-AED-N) señala los perjuicios generados por las dietas milagro.

Los expertos señalan que, al restringir la ingesta energética, la mayoría de estas dietas generan pérdida de peso, que corresponde a grasa corporal, agua e incluso masa muscular. Sin embargo, carecen de valor nutricional y ese desequilibrio en la alimentación puede comprometer la salud de las personas.

Por esta razón, lo ideal para alcanzar el peso deseado es combinar una dieta saludable, rica en nutrientes esenciales, con una actividad física continua y el consumo de complementos alimenticios. Asimismo, es importante comprender que los resultados instantáneos pueden generar inconvenientes a largo plazo, además de la aparición del efecto “rebote”.

SanaExpert cuenta con una línea de control de peso con productos elaborados a base de ingredientes naturales El beneficio más importante de los productos SanaExpert es que son elaborados 100 % con ingredientes naturales, sin presencia de gluten, lactosa ni conservantes. Asimismo, están autorizados por el Ministerio de Sanidad y Salud de España, con la ventaja de que promueven un modelo de negocio ecológico y socialmente responsable.

En el caso de Figur Aktiv, se trata de un supresor del apetito que incrementa la sensación de saciedad y acelera el metabolismo energético, convirtiéndose en un producto adecuado para consumir a largo plazo. Su ingrediente principal, el konjac, es una fibra dietética rica en antioxidantes que es famosa por la capacidad que tiene para absorber el agua y llenar el estómago sin producir hinchazón.

Por otro lado, Baiome Forte contiene extracto de alcachofa, té verde, granos de café y extracto de cactus que combaten la oxidación de radicales libres y contribuyen a la desintoxicación del hígado. En conjunto, este complejo bloquea la absorción de grasa, previene el estreñimiento y permite mantener un peso saludable.

En conclusión, los complementos alimenticios de SanaExpert son idóneos para tomarse por lo menos durante 2 o 3 meses. Además, los usuarios cuentan con la opción de recibir asesoría profesional para elegir un producto de acuerdo a sus necesidades. De esa manera, las personas pueden apostar por una opción saludable para perder peso de cara al verano.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.