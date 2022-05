El servicio de alquiler patinete eléctrico Barcelona que ofrece LYNX Emprendedores de Hoy

Barcelona es una de las ciudades con mayor tráfico y afectaciones de movilidad.

Es un epicentro de trabajo, comercio y turismo en el que circulan anualmente personas de diferentes lugares del mundo.

Ante esta compleja situación, el recibimiento y auge del patinete eléctrico resultó en una regulación significativa del tráfico y se convirtió en una de las mejores alternativas para movilizarse en la ciudad. En este sentido, LYNX es considerada una buena compañía de alquiler patinete eléctrico Barcelona.

Patinetes eléctricos para desplazarse en Barcelona Los patinetes eléctricos son un medio sencillo de transporte a nivel global. No requiere de permisos legales para su conducción y se puede movilizar libremente en Barcelona por los carriles exclusivos para bicicletas; el único requisito exigible es el uso del casco, por seguridad.

Desde hace tiempo, el patinete se ha convertido en una de las mejores alternativas de transporte en la ciudad para visitantes, turistas y habitantes. Es un medio de transporte respetuoso con el medioambiente y eficaz que no se ve afectado por el tráfico. Recorrer la ciudad en patinete es una de las experiencias más divertidas y ecológicas, además facilita el viaje y ayuda ahorrar.

LYNX es una de las compañías líderes en el servicio de alquiler del medio de transporte en la ciudad. Está ubicada en Passeig de Sant Joan, 63 y Carrer del Comte d’Urgell, 16 en Barcelona. Sus patinetes son de alta autonomía y los tiempos de alquiler se adecúan a las necesidades del solicitante, el mínimo es de una hora y el de más demanda es el de 24 horas.

Todo lo que se tiene que saber sobre el servicio de alquiler patinete eléctrico de LYNX El alquiler es una modalidad perfecta para las personas que recorren la ciudad de forma eventual o transitoria. Es precisa para turistas, además LYNX cuenta con el servicio de tours para el descubrimiento de la ciudad y la visita a los lugares emblemáticos. La compañía se encarga del equipaje de los visitantes, para que el viaje sea ligero y muy satisfactorio.

El alquiler se puede solicitar en cualquiera de los puntos de la ciudad y también de manera online, se puede hacer el pago en efectivo o por transacción. La compañía aplica una retención que se desembolsa cuando se devuelve el patinete.

Los patinetes se pueden entregar a la dirección de domicilio o ubicación en la que se encuentre el solicitante. Por otro lado, la empresa dispone de patinetes junior, para las personas que cumplan con el peso adecuado para conducirlo.



