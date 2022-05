Hidroconta y Overtel, el éxito de empresas especializadas Emprendedores de Hoy

viernes, 20 de mayo de 2022, 10:49 h (CET)

Con más de 35 años ofreciendo uno de los mejores servicios de control de recursos hídricos en la región de Murcia, la empresa Hidroconta mantiene estable su gestión empresarial en parte gracias a los servicios de Overtel.

Esta última es una empresa con más de 25 años de trayectoria dedicándose a ofrecer soluciones tecnológicas a las empresas de hoy, que buscan formar parte de la industria 4.0. Gracias a los servicios prestados a Hidroconta, esta empresa ha podido beneficiarse de sistemas informáticos de última generación, que la han consolidado como una de las empresas más importantes del sector hídrico en toda la región.

Éxito empresarial gracias a sistemas informáticos Desde siempre, Hidroconta se ha caracterizado por ser una compañía vanguardista que combina experiencia, servicios de calidad y última tecnología. Con esto, ha sido capaz de proporcionar soluciones eficientes a un mercado que se ha caracterizado por la gran evolución que ha sufrido durante los últimos años. Toda su labor se ha visto recompensada, al posicionarse, hoy en día, como una de las principales compañías de Murcia para la medición y control in situ de los recursos hídricos.

Esta compañía de renombre es una de las que ha decidido confiar en los servicios de Overtel, una empresa que le ha proporcionado sistemas informáticos de última generación que optimizan al máximo los procesos industriales y la gestión de sus recursos. El Director General de Hidroconta, Alfonso Corbalán, reveló que la razón principal para recurrir a esta compañía, fue porque requerían de un sistema control que fuese fiable, ya que para ellos representaba un verdadero reto gestionar toda la información que manejan, la cual cada vez es mayor.

¿Cuáles son los resultados que ha dado Overtel? Desde un principio, ha quedado claro que Hidroconta debe gestionar una gran cantidad de recursos, operaciones y datos, por lo cual, la implantación debe ser totalmente a medida para garantizar la eficiencia en la gestión.

Como respuesta, Overtel ha implantado un software ERP especializado en industria fabricado por la multinacional española Ibermática, RPS, con el cual pueden gestionar de manera eficiente, fiable y segura todos estos elementos. Tal como se esperaba, los resultados fueron sumamente satisfactorios. Sobre el módulo de fabricación, el responsable de RPS de Hidroconta, Antonio Baños; afirmó que el sistema proporcionado por Overtel les permite conocer cada detalle de un producto, con un alto nivel de precisión, no solo a nivel de tiempos, sino también de componentes.

Por otra parte, con respecto al servicio técnico, dijo que Overtel y RPS responden de manera rápida y eficiente.

El caso de Hidroconta es uno de los muchos casos de éxito que hasta ahora acumula Overtel, convirtiéndose así en una de las consultoras tecnológicas e informáticas más especializada en procesos de digitalización global para las empresas actuales.



