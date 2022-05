¿Cuándo se pueden reclamar cantidades a cuenta entregadas para la compra de una vivienda? Emprendedores de Hoy

viernes, 20 de mayo de 2022, 10:31 h (CET)

Para llevar a cabo la compra de una vivienda, principalmente de aquellas que se encuentran en fase de construcción, resulta habitual la entrega anticipada de dinero. El promotor inmobiliario exige completar una serie de tarifas a cuenta del precio final del inmueble hasta que se termine la obra y pase a escritura pública.

Para evitar caer en estafas, es importante que las constructoras ofrezcan un seguro de caución que garantice una indemnización en caso de que la obra no se termine en el tiempo establecido. Sin embargo, cuando no se logra esta garantía, es necesario que el propietario cuente con un abogado que defienda sus derechos.

En España, el bufete Igualada Belchí Abogados cuenta con un selecto equipo de abogados inmobiliarios que asesoran y defienden los intereses de sus clientes con la mayor diligencia posible hasta obtener una respuesta satisfactoria.

Normativa aplicable a la entrega de cantidades para la compra de un inmueble La normativa aplicable de las cantidades entregadas anticipadamente a cuenta de compraventa establecida en la Ley 38/1999 y actualizada el 7 de octubre de 2015, dicta un plazo de 15 años para reclamar el pago de las cuotas dadas por anticipado en caso de incumplimiento de entrega de la vivienda.

De acuerdo a la regulación, los promotores inmobiliarios tienen la obligación de garantizar a través de un contrato de seguro, la devolución de las cantidades entregadas en caso de que la obra no llegase a su fin.

Por otro lado, establece depositar las cantidades anticipadas en una cuenta bancaria especial, destinando los anticipos a la construcción de la vivienda adquirida.

En caso del incumplimiento de esta ley, el propietario tiene el derecho de solicitar la devolución del dinero que ha depositado. El requisito principal para iniciar el proceso es que la vivienda no se haya entregado en el plazo acordado.

Por otra parte, se debe mostrar ante las autoridades jurídicas el documento donde se refleja la solicitud de las cantidades anticipadas, así como los recibos de pago que se han abonado al promotor.

La importancia de contar con un abogado en derecho inmobiliario La falta de diligencia puede ocasionar un gran perjuicio al propietario de la vivienda, ya que puede perder la cantidad entregada por adelantado y quedarse sin un lugar para vivir. Por esta razón, es importante solicitar con anticipación asesoramiento profesional en el área.

El bufete Igualada Belchí Abogados cuenta con un equipo de abogados en Madrid y en Murcia con amplia experiencia en casos relacionados con entrega de cuentas por anticipado. Para defender los intereses de sus clientes, solicitan la documentación pertinente, evalúan los plazos acordados con la empresa constructora y gestionan los trámites necesarios para la resolución del caso de manera satisfactoria.

Los profesionales de la firma se caracterizan por ofrecer un servicio jurídico cercano y diferente con valores humanos, resultados exitosos y atención directa al cliente. Todos estos aspectos le han permitido al despacho consolidarse como un despacho referente en el área del derecho inmobiliario en España.



