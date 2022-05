AMG Interim Managers ofrece una guía para la gestión de procesos y equipos de innovación Emprendedores de Hoy

Gestionar procesos y equipos de innovación dentro de la estructura de una empresa no es una tarea sencilla. Requiere la implicación de los departamentos clave de la organización y de sus representantes, los cuales deben estar cualificados para llevar a cabo dicha labor. Para ello, AMG Interim Managers, firma que brinda servicios de alta dirección a empresas de distintos sectores y tamaños, ofrece una guía para la gestión de equipos y procesos de innovación a través de un método propio. El objetivo es ayudar a las compañías a mejorar su estructura, equipos y métodos de trabajo.

Gestionar procesos y equipos de innovación, de la mano de AMG Interim Managers En la actualidad, el contexto económico global obliga a las empresas a actuar de forma rápida y eficaz para obtener dividendos al menor coste y en el menor tiempo posibles. Por eso, contar con un equipo experimentado y con capacidad para mejorar los procesos y resultados es esencial. En este sentido, AMG Interim Managersha creado una publicación con contenido específico para la gestión de procesos y equipos de innovación.

Así, por medio de un ebook, presenta su método llamado Observatorio de Mercado. Este consiste en un equipo transversal que incluye a las áreas más importantes del negocio, representadas por profesionales especialmente seleccionados, y tiene como fin generar inteligencia competitiva e impulsar la innovación en la organización. Asimismo, otro de sus objetivos es crear, difundir y gestionar el conocimiento, lo cual se vincula estrechamente con la planificación estratégica de la empresa.

¿Qué es el Observatorio de Mercado? Una de las principales funciones del Observatorio de Mercado es dar a conocer información relevante a toda la compañía mediante publicaciones periódicas. Estas deben contener datos sobre la competencia, los productos, servicios y las tendencias del sector, de manera resumida y visual. Así, si esta estrategia se sostiene en el tiempo, se establecerá un bagaje de conocimientos que podrá ser útil para cualquiera de los departamentos de la empresa.

Si bien se trata de un proyecto que atraviesa a toda la estructura, una de las áreas del negocio que tiene un rol principal es la de marketing. Este departamento no solo se ocupará de producir las piezas y contenidos, sino también de brindar una visión estratégica y táctica, analizando la información recogida para trasladarla a informes que faciliten la toma de decisiones.

Llevar a cabo este tipo de proyectos es de gran utilidad para las empresas, ya que aporta una visión amplia del mercado, mejora la capacidad de trabajo en equipo y promueve una mentalidad innovadora que agrega valor a las compañías. Para proporcionar acompañamiento en la implantación del proceso y en la definición de las funciones, es posible contratar un profesional externo con AMG Interim Managers,que coordine las acciones a realizar.



