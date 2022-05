ADRATEK: ¿Por qué vale la pena instalar placas solares? Comunicae

viernes, 20 de mayo de 2022, 13:25 h (CET) Cualquier persona que posea un terreno, un edificio o una casa puede optar por instalar placas solares fotovoltaicas Las placas solares son una gran solución para abastecer cualquier instalación y se verá en gran medida en una considerable reducción en la factura de la electricidad.

De hecho, sea cual sea el proyecto, hay soluciones fotovoltaicas que se adaptan a cada entorno.

¿Dónde instalar placas solares?

Hoy en día, existen multitud de soluciones fotovoltaicas que permiten realizar la instalación de placas solares en casi cualquier lugar. En el agua gracias a las tecnologías flotantes, en el tejado o simplemente en el suelo, las placas solares se caracterizan por su facilidad de instalación.

No obstante, es necesario realizar un estudio previo para determinar el lugar donde el rendimiento sea más óptimo, sobre todo teniendo en cuenta el nivel de luz solar.

De hecho, la orientación y la inclinación adecuada son las que hacen que las placas solares se alimenten de los rayos del sol.

¿Cuál es la mejor potencia para instalar placas solares?

La potencia de una instalación fotovoltaica se mide en kilovatios-pico (kWp). Se trata de una unidad de medida teórica que ayuda a cuantificar la potencia máxima que puede producir una instalación. En función del rendimiento solar y siendo muy simplistas, 1 kWp produce 1.000 kWh.

Por lo tanto, para elegir la potencia de la instalación fotovoltaica, es lógico que se tenga en cuenta el propio consumo anual de electricidad.

Para estimar esto, existen muchos simuladores online gratuito, que permitirá evaluar la potencia y el número de placas que se necesitan instalar, así como el ahorro potencial que se puede esperar obtener.

Ventajas de las placas solares

- Las placas solares permiten tener un consumo eco-responsable de electricidad que proviene de energía 100% renovable. También permiten reducir considerablemente la huella de carbono porque el 95% de los componentes de las placas solares son reciclables o reutilizables.

- Ya sea un particular, un agricultor, un ayuntamiento, una comunidad de vecinos o una empresa, la instalación de placas solares le dará una gran autonomía frente a los proveedores de electricidad y el aumento mensuales de los precios de la electricidad.

La mayor ventaja de esta solución es la posibilidad de disponer de electricidad según cada necesidad.

¿Cuál es el impacto ecológico de las placas solares?

Para medir el impacto ecológico de una placa fotovoltaica, es necesario analizar todo su ciclo de vida, así como la composición.

Se han desarrollado indicadores como la huella de carbono para medir el impacto de un producto o actividad en el medio ambiente.

Por lo tanto, en el caso de las placas solares, es necesario analizar:

La extracción y el transporte de materias primas

El proceso de montaje y fabricación

La instalación fotovoltaica

El funcionamiento del panel

El fin de la vida útil del panel fotovoltaico y reciclaje ¿Dónde se producen las placas solares?

China es históricamente el mayor proveedor de placas solares y son estos dos factores explican esta situación:

- Importantes inversiones en el sector fotovoltaico

Durante algunos años, el país ha invertido en energía solar. Esta inversión ha permitido que el sector evolucione y que las placas fotovoltaicas sean cada vez más eficientes.

Como resultado, China se ha convertido en un líder en este campo y con conocimientos técnicos innegables.

- Recursos valiosos

China tiene una gran cantidad de silicio. El 90% de los paneles fotovoltaicos tienen células fotovoltaicas de silicio cristalino.

Esta considerable ventaja ha llevado a China a liderar el sector de las placas solares y actualmente representa el 70% de la producción mundial de paneles solares fotovoltaicos.

¿Es contaminante la fabricación de placas fotovoltaicas?

Una placa fotovoltaica está compuesta por células fotovoltaicas de silicio. Las células fotovoltaicas están unidas por un circuito eléctrico, este circuito está formado por cables de plata, cobre y una placa de cristal que cubre todos los elementos, finalizando con un marco de aluminio que completa todo el conjunto.

Estos diferentes elementos se producen y se ensamblan como cualquier producción industrial y este montaje requiere energía.

China está desarrollando cada vez más el uso de electricidad verde en su red, pero es necesario avanzar más para que la fabricación de las placas fotovoltaicas sea más neutral en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero.

A continuación, las placas fotovoltaicas se transportan a Europa en barco de carga. La reducción del impacto medioambiental de los buques de carga es un tema importante en el comercio internacional. Cuanto menos contaminantes sean los buques de carga, menor será el impacto medioambiental de los paneles fotovoltaicos.

¿Se utilizan "tierras raras" en las placas solares?

Que significa "tierras raras". Se trata de una lista de 17 metales reconocidos por sus raras propiedades químicas y físicas.

Estos metales se utilizan en la industria digital (teléfonos móviles, televisores, etc.), en las baterías de los coches eléctricos y en las turbinas eólicas.

En contra de lo que podría pensarse, la controversia en torno a estos metales no proviene de la rareza geológica, ya que en realidad existen varios yacimientos en el planeta (el principal se encuentra en China), sino del impacto medioambiental que provoca su explotación.

Una vez extraídos, estos metales tienen que ser aislados mediante un proceso químico altamente tóxico, cuyos residuos se encuentran con demasiada frecuencia en la naturaleza.

Aunque muchos lo crean, los paneles fotovoltaicos no contienen tierras raras. El 90% de los paneles fotovoltaicos producidos están fabricados de células de silicio cristalino, que no es una tierra rara, al igual que los demás elementos que componen la placa solar.

¿Cuál es la vida útil de las placas solares?

Gracias a los avances tecnológicos, las placas fotovoltaicas tienen una vida útil cada vez más larga, hasta el punto de que actualmente la media vida útil de las placas solares es de 25 años.

Hay que tener en cuenta que, con el tiempo, el rendimiento de los paneles fotovoltaicos disminuye ligeramente. A partir de los 25 años, hay que tener en cuenta un descenso de la producción de alrededor del 15%, pero estudios recientes demuestran que los paneles fotovoltaicos siguen siendo funcionales hasta los 40 años de su instalación.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Inversión y vivienda: Solvia explica por qué la obra nueva es la mejor opción para obtener rentabilidad La AEDRH se suma a la celebración del Día Internacional de los RRHH con la mirada puesta en el futuro Diego Mallada: "la industria 4.0 no supone una Revolución Industrial, sino una Evolución" Masaje sensitivo: qué es y cuáles son los beneficios, por ZENTOPÍA Emprendimiento en jóvenes, ¿qué les frena?