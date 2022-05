¿Por qué es importante la limpieza en una oficina?, por JOCORDAN Comunicae

viernes, 20 de mayo de 2022, 13:29 h (CET) La limpieza es importante e incluso necesaria en un entorno profesional, ya que una oficina limpia y saludable permite trabajar en un buen ambiente y construir una buena reputación de la empresa JOCORDAN, empresas de limpieza, explica que un entorno de trabajo limpio y saludable es simplemente una de las condiciones necesarias para que los empleados trabajen en condiciones óptimas y hay que tener en cuenta que una oficina puede ser un auténtico nido de gérmenes.

Al recurrir a los servicios de una empresa de limpieza, además de mejorar la productividad, se dispondrá de un entorno de trabajo limpio, colaborando a mantener la salud de los empleados y reduciendo significativamente un posible absentismo.

La limpieza y la desinfección diaria garantiza la higiene de las oficinas, así como también las zonas comunes, evitando la propagación de gérmenes y otras bacterias.

Las oficinas limpias y ordenadas pueden proporcionar un buen ambiente de trabajo, sobre todo si son oficinas compartidas o coworking.

Por lo tanto, el mantenimiento de las oficinas debe ser una prioridad para todas las empresas con el fin de garantizar el bienestar de los empleados.

Beneficios de utilizar una empresa de limpieza de oficinas

1. Estética

Las apariencias causan siempre la primera impresión. Las oficinas limpias son estéticamente agradables y dan la bienvenida a todos los que entran en ellas. Mantener una oficina limpia impresionará tanto a los clientes como a los empleados.

Una limpieza periódica de la oficina ayudará a que sea un lugar en el que la gente quiera estar.

2. Aumentar la productividad

Según un estudio realizado se comprobó que los participantes que ordenaron su entorno de trabajo fueron capaces de concentrarse mejor y vieron un aumento medible en la productividad.

El mismo estudio descubrió que aquellos participantes que veían frecuentes recordatorios visuales de la falta de limpieza en el entorno de trabajo eran incapaces de mantenerse concentrados.

Estos resultados sugieren que un espacio de trabajo limpio puede aumentar la productividad de los empleados.

3. Limpieza perfectamente ejecutada

Confiar el mantenimiento de las instalaciones a una empresa de limpieza permitirá beneficiarse de una limpieza de calidad. De hecho, el trabajo de limpieza lo realizan profesionales competentes, capaces de limpiar cualquier tipo de superficie.

Es necesario conocer que una empresa de limpieza profesional es capaz de garantizar una limpieza a fondo, de acuerdo con las normas de higiene. Además, conocen todas las técnicas eficaces para limpiar a fondo los suelos, los muebles y todos los equipos informáticos y de oficina, preservando así su durabilidad.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que los profesionales disponen de todos los equipos y productos necesarios para garantizar una limpieza perfecta.

4. Servicios personalizados y limpieza fuera del horario comercial

La frecuencia de la limpieza y el tamaño de la zona a limpiar pueden variar de una empresa a otra, por lo que la mayoría de las empresas de limpieza ofrecen servicios a medida.

Al recurrir a profesionales, se beneficiará de servicios personalizados y flexibles. Además de tener la posibilidad de recurrir a los servicios de limpieza para encargos puntuales o regulares, incluso fuera del horario comercial.

5. Tener un entorno de trabajo más saludable

Las bacterias, los alérgenos y los gérmenes están en todas partes. Tanto los empleados como los clientes y los visitantes pueden propagar fácilmente enfermedades con sólo tocar superficies como escritorios, teclados de ordenador y pomos de puertas.

Una limpieza profesional regular puede incluir quitar el polvo, pasar la aspiradora, fregar y otros tipos de limpieza que puede mejorar la salud del entorno de trabajo, ya que reduce la presencia de bacterias, gérmenes y alérgenos.

Los alérgenos, como los ácaros del polvo y el moho, pueden desencadenar síntomas de alergia y asma, lo que puede dar lugar a días de enfermedad y a una reducción de la productividad.

6. Oficina limpia = buena primera impresión

Los clientes y visitantes se sentirán bienvenidos y felices al entrar en una oficina que tenga alfombras limpias y asientos de recepción sin manchas, así como accesorios de iluminación sin polvo y un baño limpio con productos de higiene.

7. Menos molestias

Dirigir un negocio lleva mucho tiempo y no habría que preocuparse de tareas rutinarias como pasar la aspiradora por el pasillo o reponer las toallas de papel en los aseos. Al recurrir a una empresa de limpieza profesional se elimina todas estas molestias diarias.

¿En qué consiste la limpieza de oficinas?

Dado que la salud y la higiene de los empleados se rigen por normas estrictas, es esencial recurrir a una empresa de limpieza especializada para el mantenimiento periódico de las oficinas:

Limpieza del polvo de los muebles y de todo el equipo

Limpieza de muebles y superficies táctiles

Vaciar las papeleras y ventilar las oficinas

Desinfección de oficinas y zonas comunes

Limpieza de las instalaciones sanitarias

Limpieza de suelos Un espacio de trabajo limpio es importante por varias razones. En primer lugar, ayuda a concentrarse en las tareas diarias, en lugar de distraerse con el desorden.

Las oficinas limpias y organizadas también ayudan a mantener los gérmenes al mínimo. Además, un espacio de trabajo limpio ayuda a una empresa a mostrar su mejor cara ante los visitantes, empleados y clientes potenciales.

¿Por qué contratar los servicios de una empresa de limpieza?

La creación de un plan para la limpieza regular de una oficina es responsabilidad de la empresa, que tiene que asegurarse de que el lugar de trabajo es un entorno seguro para los empleados.

El incumplimiento de estas normativas puede dar lugar a sanciones. Si no se siente cómodo asumiendo esta responsabilidad internamente, hay empresas de limpieza de oficinas que pueden ocuparse de ello.

