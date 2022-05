Emprendimiento en jóvenes, ¿qué les frena? Comunicae

viernes, 20 de mayo de 2022, 13:33 h (CET) Herbalife Nutrition y el ESIC reúnen en la final de Business Talents y Young Business Talents al futuro del emprendimiento nacional. En España apenas existen 250.000 jóvenes de menos de 30 años dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos A finales del mes de abril tuvo lugar en Madrid la final de Young Business Talents y de Business Talents, competiciones en las que, gracias a un simulador empresarial, facilita a los jóvenes practicar tomando todo tipo de decisiones empresariales. Este evento, patrocinado por ESIC y Herbalife Nutrition, contó con la participación de más de 10.000 jóvenes de toda España. Pero, si los jóvenes participan en estos eventos y desean poder emprender, ¿qué es lo que falla?

Según la presidenta del Observatorio del Emprendimiento de España, Ana Fernández, “los jóvenes siguen teniendo muchas dificultades a la hora de convertir sus intenciones en emprendimientos reales”. Esto se traslada, en cifras, a que la franja de edad que menos emprende es aquella que va desde los 18 años hasta los 29, siendo el perfil emprendedor el de un hombre de entre 25 y 34 años con formación universitaria, según datos del Mapa del Emprendimiento 2021 de South Summit. Teniendo en cuenta en cambio los datos que arroja el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, en el año 2021, la cifra de emprendedores de menos de 30 años ha descendido un 7.6%, lo que significa que, en nuestro país, apenas hay 250.000 jóvenes emprendedores. No son muchos, pero los datos sí dan que pensar que esta cifra subirá.

La visión de los profesores, frenos que aprecian

En una encuesta al profesorado llevada a cabo por ESIC, Herbalife Nutrition y Praxis MMT los 558 docentes encuestados se muestran optimistas con el potencial emprendedor de los estudiantes. Consideran también que el alumnado tiene buenos motivos para emprender: poder dedicarse a aquello que les gusta, disponer libremente de su tiempo o poder ser sus propios jefes, son algunos de ellos. Si se les pregunta por los sectores en los que los más jóvenes pueden o quieren emprender las respuestas son: el sector tecnológico, la seguridad y la salud. Eso sí, creen que para que puedan emprender necesitarán desarrollar habilidades nuevas.

Estos docentes, que no consideran que el empleo por cuenta ajena vaya a descender por el emprendimiento, son plenamente conscientes del talento y las ganas que muestra la juventud por abrirse camino en un mundo laboral tan complicado para ellos.

Qué es el emprendimiento para la juventud: futuro

La visión que tienen los jóvenes participantes en las competiciones de Young Business Talent y Business Talent del concepto de emprendimiento refleja su actitud positiva, ya que, cuando se les preguntó “¿qué es para ti el emprendimiento?”, las palabras más repetidas fueron esfuerzo, futuro, creatividad, liderazgo, equipo y constancia. Esta pregunta, que realizó Herbalife Nutrition durante el evento, recibió otras respuestas igual de significativas como: satisfacción, oportunidad, crecimiento personal o valentía. Unos deseos de los más jóvenes por emprender, aprender y ser decididos ante el futuro que les espera.

