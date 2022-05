La AEDRH se suma a la celebración del Día Internacional de los RRHH con la mirada puesta en el futuro Comunicae

viernes, 20 de mayo de 2022, 13:40 h (CET) La Asociación Española de Directores de Recursos Humanos (AEDRH) refuerza su visión y conocimiento internacional para seguir apoyando y mejorando la función de los Directores de Recursos Humanos gracias a la firma de colaboración con la Asociación Mejicana en Dirección de RRHH (AMEDIRH) El 20 de mayo se celebra el Día Internacional de los Recursos Humanos, una celebración a la que se suma la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos (AEDRH) y su millar de asociados, todos ellos Directores de RRHH en activo de empresas españolas y extranjeras con presencia en España. Una oportunidad para dar visibilidad a la profesión y reconocer la labor del gestor de personas como parte activa en la mejora de la vida laboral y personal a través de nuevas formas de pensar y trabajar implementadas en los últimos tiempos. Desde la Asociación de Directivos de Recursos Humanos se busca apoyar a los Directores de RRHH con la promoción y desarrollo de la función directiva, prestando ayuda activa y compartiendo conocimientos de alta calidad. Y en esa búsqueda por aportar valor al entorno de los recursos humanos y a la sociedad en general este año se ha ampliado la presencia territorial de la AEDRH en Galicia, Valencia, Cataluña, Andalucía y País Vasco. Con la vista puesta en la expansión a otros territorios.

Internacionalización de la AEDRH

Y en este afán por abrir puentes se asienta el reciente acuerdo firmado con la Asociación Mejicana en Dirección de RRHH (AMEDIRH), que integra más de 12.000 ejecutivos de RRHH y más de 25.000 asociados, con una fuerte influencia y alianzas estratégicas con diferentes organizaciones en EEUU y Canadá. Un acuerdo con el que la AEDRH pretende estrechar lazos con toda Latinoamérica. Jesús Torres, CHRO de Food Delivery Brands (Grupo Telepizza) y Presidente de la AEDRH, deja muy clara la importancia de este acuerdo para ambas partes. “Es vital construir estos lazos con los que poder ayudar tanto al directivo español, como al latinoamericano, que forman parte de empresas cada vez más globales y multinacionales. Ayudar a las personas en ese proceso de incorporarse a un entorno social y culturas diferente es lo que nos hace más ricos y donde podamos ayudar a asociados que tienen relaciones en toda Latinoamérica”. Una alianza que desde AMEDIRH también ven con profundo interés en este año en el que cumplen su 75 aniversario. Según Mauricio Reynoso, Director General de AMEDIRH, “éste es un año particularmente importante para nosotros, en el que hemos fortalecido el acercamiento con quienes integran nuestra membresía. Vemos con entusiasmo un trabajo conjunto en el presente y futuro de ambas asociaciones y estamos seguros de que podremos construir una alianza con beneficios mutuos y valor agregado para nuestros asociados”.

El acuerdo con AMEDIRH es una de las principales acciones de la hoja de ruta de la Asociación de Directivos de Recursos Humanos para este año. Pero no el único hito a nivel internacional, ya que el objetivo es ampliar su presencia al resto de Europa, Oriente Medio y África, Asia Pacífico y Norte América.

Retos de operar en el extranjero

La internacionalización es uno de los mayores retos a los que se enfrentan las empresas españolas; empresas que no sólo exportan, sino que establecen presencia comercial y productiva en el exterior. Y la Dirección de esos RRHH tiene un papel crítico en el éxito de la empresa, facilitando la adaptación al entorno y la gestión del capital humano internacional.

Al actuar en un entorno y cultura diferentes, el modelo de negocio puede ser distinto, encontrarse con aspectos legales diferentes, además del idioma y las motivaciones. En la gestión internacional de recursos humanos es vital evitar que entre los trabajadores nacionales e internacionales haya comparaciones de salarios, por lo que es imprescindible desarrollar una política justa para todos teniendo en cuenta aspectos como el salario medio del país o las compensaciones para las personas expatriadas. En relación a esto último, si hace algunos años la era algo poco deseado y apenas valorado, hoy, con un mundo globalizado, la expatriación es considerada como una magnífica oportunidad laboral porque ofrece un buen incentivo económico o profesional por aceptar irse a trabajar al extranjero.

Razones para la internacionalización y factores de éxito

Cada vez son más las que deciden internacionalizarse para no perder competitividad, abriendo filiales o sucursales en el extranjero que requieren una gestión internacional de los recursos humanos. Estudios de referencia del sector indican que el 76% de las empresas manifiestan iniciar su actividad internacional para aprovechar oportunidades en mercados emergentes o nuevos y el 50% para ganar en tamaño o desarrollar nuevas líneas de negocio. Y es que muchas compañías buscan nuevos clientes, aprovechando su capacidad productiva, tecnología y el expertise adquirido en España. Según se desprende del estudio la Unión Europea es el primer destino elegido por las empresas participantes en el estudio, seguido a poca distancia por Colombia, Brasil y Méjico. Y en contrapunto, a pesar de las oportunidades de negocio en los mercados asiáticos, se aprecia una cierta reticencia a abrir negocio en estos mercados, posiblemente debido a la distancia, diferencias culturales, idioma o desconocimiento general. Según el estudio, en las regiones con menos presencia española (Asia-Pacífico, India y África), la expansión viene liderada por empresas de Ingeniería y tecnología industrial.

Las empresas participantes en el estudio señalan además como principales factores críticos para el éxito del proceso de internacionalización el análisis en profundidad del mercado antes de “desembarcar” en él (55%), la elección de la fórmula de entrada adecuada (51%) y la disponibilidad del personal adecuado (42%). Esto pone de manifiesto la necesidad de prepararse, antes de “lanzarse a la aventura”, una recomendación de todas las entidades que apoyan a empresas en el proceso de internacionalización.

