Francisco José Suárez Díaz asesora sobre cómo invertir en criptomonedas bienes raíces

viernes, 20 de mayo de 2022, 10:01 h (CET)

En tratarse de un activo tangible, duradero, seguro y confiable, históricamente, adquirir un bien inmueble ha sido una de las opciones predilectas para invertir.

Si bien es cierto que, en la actualidad, predominan los métodos de pago tradicionales entre los propietarios y agencias inmobiliarias que ponen en venta una vivienda, invertir en criptomonedas bienes raíces es una práctica que atrae la atención de cada vez más poseedores de estas monedas digitales.

A pesar de no contar con un marco legal o un banco central que las respalde, las criptomonedas representan una forma de pago lícita para la compra de todo tipo de propiedades en España. De igual forma, es importante conocer el correcto procedimiento para llevar a cabo la transacción de forma exitosa. Con el objetivo de ofrecer el acompañamiento necesario durante todo este proceso, Francisco José Suárez Díaz, agente inmobiliario experto en criptomonedas, brinda asesoría para todo el que desee incursionar en este método de inversión.

Algunos principios básicos sobre cómo invertir con criptomonedas Una vez que el inversor cuenta con una cantidad considerable de criptomonedas en su billetera digital, son diversas las alternativas para continuar expandiendo su inversión, bien sea en el ámbito digital o de forma más tangible. En este último caso, una de las opciones que resulta más atractiva para los inversores es el sector inmobiliario.

En primer lugar, el comprador debe tener en cuenta que, por no ser una moneda de curso legal en España, la criptomoneda elegida debe estar registrada en la escritura en euros, ya que los ingresos y adquisiciones deben ser declarados en Hacienda. Partiendo de aquí, es importante fijar el momento exacto en que será traducido el valor de la criptomoneda, debido a la constante volatilidad que las caracteriza. Por otro lado, al igual que otro tipo de transacciones que implican altas sumas de dinero, el inversor deberá declarar el origen legítimo de los recursos.

El crecimiento de las criptomonedas en el sector inmobiliario Aunque no es muy frecuente encontrar anuncios de propietarios o agencias inmobiliarias que utilicen la tecnología blockchain, para muchos existe la creencia de que el dinero en efectivo puede llegar a desaparecer hasta que países enteros únicamente manejen monedas digitales. Lo cierto es que hace unos años, la compra y venta de inmuebles únicamente permitía métodos de pago tradicionales, pero actualmente hay quienes se atreven a aceptar criptoactivos con la intención de incrementar los números en su billetera digital.



