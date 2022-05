Cómo elegir la caja fuerte adecuada, por FORTISEGUR Comunicae

viernes, 20 de mayo de 2022, 13:21 h (CET) Una caja fuerte es un objeto muy útil que debería estar presente en todos los hogares. Hay diferentes modelos y tipos para cada necesidad, por lo que a la hora de elegirlo es conveniente preguntarse cuáles son las necesidades y cuántos bienes se quiere almacenar en el interior El consejo es elegir una caja fuerte que sea más grande que las necesidades actuales, ya que con el tiempo se puede necesitar almacenar artículos adicionales, y hay que recordar elegir entre las mejores marcas de cajas fuertes.

En este artículo, se detallan qué tipos de cajas fuertes existen, qué métodos de seguridad se pueden utilizar y consejos para elegir la mejor caja fuerte para cada necesidad.

¿Qué tipos de cajas fuertes existen?

Básicamente, hay dos tipos de cajas fuertes que varían según el posicionamiento. De hecho, antes de comprar una caja fuerte, es bueno tener en cuenta dónde se va a colocar.

Para elegir una caja fuerte, los factores a analizar son comprobar que se tiene espacio suficiente para que la puerta pueda abrirse con facilidad, y también asegurarse de que las dimensiones externas de la caja fuerte son adecuadas para la zona que se ha elegido.

Dependiendo del lugar donde se coloquen, hay dos tipos de cajas fuertes: cajas fuertes de pared o cajas fuertes móviles:

- Caja fuerte de pared: Se instala en el interior de la pared, que debe ser de un material resistente y robusto como la piedra o el hormigón; este tipo de caja fuerte no debe colocarse en paredes de cartón-yeso. El grosor de la pared debe ser al menos 10 centímetros mayor que el de la caja fuerte.

Una buena caja fuerte de pared es realmente muy funcional y adecuada para evitar que los ladrones u otras personas no autorizadas accedan a los objetos de valor.

Se recomienda durante la instalación evitar elegir una pared con cables eléctricos o cualquier tubería, ya que debilitan la estructura, pero aún más porque la caja fuerte debe colocarse en una zona discreta y alejada de miradas ajenas.

- Cajas fuertes móviles: A diferencia de las cajas fuertes de pared, no están empotradas en la pared, sino que se fijan a ella mediante tacos de expansión, o al suelo. Se pueden acoplar a ambos para facilitar la instalación. Esta es una buena solución cuando no hay posibilidad de empotrar la caja fuerte en la pared, o si las paredes no son lo suficientemente resistentes.

Evidentemente, parece claro que las cajas fuertes móviles no son tan sólidas como una caja fuerte de pared, pero es una buena alternativa al no tener otra opción.

¿Qué características debe tener una buena caja fuerte?

Una vez elegido el tamaño de la caja fuerte y el lugar donde se va a instalar, hay que tener en cuenta las diferentes características, que son esencialmente tres: seguridad activa, seguridad pasiva y facilidad de uso.

- Seguridad activa: Indica la resistencia del sistema de cierre utilizado por la caja fuerte.

- Seguridad pasiva: Se refiere a la resistencia a los intentos de robo con medios drásticos y violentos, como una palanca. De hecho, a la hora de elegir una caja fuerte, es necesario analizar los niveles de seguridad pasiva que garantiza.

En primer lugar, debe ser de un material resistente y a prueba de golpes, mientras que la puerta debe ser de materiales fuertes y bien anclados mediante bisagras. La caja fuerte debe instalarse siempre en una pared con un grosor mínimo de diez centímetros mayor que el de la caja fuerte.

- Facilidad de uso de la caja fuerte: Entendida como uso diario, almacenamiento de códigos.

Tipo de cierre de las cajas fuertes

El tipo de cierre de las cajas fuertes forma parte de la seguridad activa, hay varias formas de garantizar una cerradura sólida y fuerte:

- Cierre con llave: Las cajas fuertes con cierre con llave son, sin duda, las más comunes, porque son muy fiables y no hay posibilidad de que se agoten las pilas o de que se olviden los códigos PIN.

La única precaución es guardar las llaves en un lugar seguro, en caso de que se pierdan deben ser reemplazadas. Hay tipos especiales de cajas fuertes con cierre de llave que tienen un alto nivel de seguridad y no permiten cambiar las llaves, en cuyo caso hay que sustituir la caja fuerte.

- Combinación mecánica: Son la versión primigenia de la combinación eléctrica, son muy difíciles de utilizar y, por lo tanto, rara vez se utilizan en la vida real, pero tienen la ventaja de que son extremadamente seguras e "imposibles" de forzar, y además no tienen batería.

- Combinación electrónica: Son sin duda las más utilizadas después de las cajas fuertes con llave, funcionan mediante un código PIN que puede cambiarse si es necesario. La única precaución es no introducir PINs genéricos o fáciles de averiguar, pero sobre todo no olvidar el código. Obviamente, funcionan con pilas y hay una señal de aviso para avisar cuando están a punto de quedarse sin energía; una característica especial es que hay cajas fuertes de combinación electrónica especiales que utilizan un teclado inteligente para llevar la cuenta de quién ha abierto la caja fuerte.

- Con doble sistema de cierre: Las cajas fuertes más innovadoras y tecnológicas combinan los dos sistemas de cierre, por ejemplo, el marcador eléctrico y la llave.

Consejos para una instalación segura

El primer factor que hay que tener en cuenta a la hora de instalar la caja fuerte correctamente es asegurarse de que un profesional la instale de forma adecuada y profesional.

A la hora de elegir el lugar donde se va a instalar la caja fuerte, hay que tener en cuenta que debe ser un lugar poco visitado y poco visible.

Existe la regla de la altura: es decir, cuanto más alta esté instalada una caja fuerte, más complicado será manipularla.

De hecho, los profesionales del sector siempre recomiendan instalar la caja fuerte a una altura ligeramente superior a la de la cara, para dificultar su manipulación. Otro consejo es colocarla en un lugar estrecho donde no tenga total libertad de movimientos, como colocar la caja fuerte junto a un mueble muy pesado o en pasillos muy estrechos.

Conclusiones finales

Las cajas fuertes son artículos muy útiles en cualquier hogar, ya que permiten guardar de forma segura todos los objetos de valor, dinero o documentos de una casa. Pero es muy importante prestar atención al lugar donde se instala y al tipo de caja fuerte elegido.

Pero si se siguen todas las recomendaciones necesarias, son realmente una gran manera de sentirse seguro de guardar lo que es importante en un lugar seguro.

