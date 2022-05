Johnson & Johnson reduce su huella de carbono al transformar digitalmente su fábrica en Francia con Schneider Electric Comunicae

viernes, 20 de mayo de 2022, 12:56 h (CET) La compañía líder del sector sanitario consigue ambiciosos objetivos de sostenibilidad, al mismo tiempo que mejora su eficiencia operacional y los plazos de entrega Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha trabajado con Johnson & Johnson en Francia para guiar a la empresa líder del sector sanitario a través de la digitalización de su centro de fabricación en Normandía.

Schneider Electric, nombrada la empresa más sostenible del mundo en 2021 por el índice Corporate Knights Global 100, está trabajando con el equipo local de Johnson & Johnson para ayudar a reducir la huella de carbono de su fábrica en Francia, al rebajar su consumo de energía al mismo tiempo que aumenta su eficiencia operacional y acorta los plazos de entrega. El proyecto tiene como objetivo disminuir un 10% el coste de la energía y hasta un 25% las emisiones de carbono.

"Buscamos impulsar la eficiencia y la sostenibilidad de forma constante", asegura Sebastien Fauvel, responsable de Transformación Digital de Johnson & Johnson. "Schneider Electric es un partner importante en nuestro camino hacia la digitalización. Ofrecen un servicio completo y a medida de principio a fin, ayudándonos a optimizar en todo momento, lo que incluye formación, soporte y asesoramiento. Principalmente, elegimos a Schneider Electric al ver sus propias fábricas inteligentes, lo que nos proporcionó una prueba tangible de lo que se podía lograr con la conectividad y destacó claramente a Schneider Electric como partner".

El programa de tres años, que comenzó en 2021, se integra en un plan más amplio para lograr la neutralidad de carbono en 2025 para Johnson & Johnson, líder mundial en el desarrollo de la investigación, la fabricación y la venta de productos de salud y bienestar. Aunque Johnson & Johnson ya cuenta con tecnología de Schneider Electric, aún no todos los sistemas están interconectados, lo que limita su potencial. De cara al futuro, Schneider Electric conectará toda la tecnología de Johnson & Johnson -incluso los sistemas heredados- para lograr más eficiencias y optimizaciones.

"En los entornos industriales actuales, la conectividad manda", afirma Yoann Caballero, expert in Digital Transformation de Schneider Electric. "Conectar las operaciones proporciona la información necesaria para mejorar la sostenibilidad e impulsar la rentabilidad. Estamos deseando ayudar a Johnson & Johnson a aprovechar todo su potencial para entender, gestionar y mejorar sus operaciones y aumentar su sostenibilidad en general."

En esta fase, Schneider Electric ha llevado a cabo un análisis detallado del centro de Johnson & Johnson en Normandía, aprovechando su experiencia operacional para sugerir áreas de mejora y las que muestra una mayor eficiencia de costes y beneficios en sostenibilidad. Tras este periodo de consultoría, Schneider Electric ahora colaborará en la transformación digital completa de la fábrica francesa. Esto incluye proporcionar software y servicios de vanguardia para aumentar su flexibilidad, eficiencia operacional y sostenibilidad.

