Schneider Electric vuelve a premiar el trabajo de sus partners de Canal IT con los IT Partners Awards

viernes, 20 de mayo de 2022, 12:56 h (CET) Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha celebrado el pasado 17 de mayo su evento anual en el que ha reunido más de 70 partners del Canal IT en España Durante el evento, que tuvo lugar en las instalaciones de Schneider Electric en San Sebastián de los Reyes (Madrid) Schneider Electric ha querido reconocer a los mejores Partners de 2021, en base a la confianza y el esfuerzo demostrado a lo largo de 2021. Además, el evento ha contado con la presencia de Pablo Ruiz-Escribano, VP de Secure Power & Field Services Iberia, y de Ana Carolina Cardoso, Directora de Canal IT Iberia.

Schneider Electric reúne anualmente a sus Partners IT desde hace aproximadamente 20 años en España, con el objetivo de compartir con su ecosistema los mensajes y objetivos más importantes, las tendencias del sector y reconocer el trabajo de las empresas, año tras año, en diferentes categorías de premios. Los ganadores de esta última edición han sido:

Best Distributor Spain 2021: Ingram Micro

Ingram Micro es uno de los líderes de la distribución informática a nivel global. Ayudan a los partners a operar de manera eficiente gracias a su infraestructura, su demostrada experiencia y su agilidad.

Best Premier Partner Spain 2021: Bechtle

Bechtle direct une la fuerza y la solidez de un grupo internacional a la proximidad, el asesoramiento personal y la flexibilidad de un partner local.

Best Elite Partner Spain 2021: CIE Tecnologías

CIE Tecnologías cuenta con experiencia de más de 29 años en el diseño, montaje y mantenimiento de Centros de Proceso de Datos, dando soluciones tanto en el ámbito de las comunicaciones como del equipamiento y la ingeniería.

Top Performing Software & Digital Services Spain 2021: Econocom

Econocom es un proveedor B2B que diseña y facilita la transformación digital de las organizaciones, mediante la combinación de financiación de proyectos, distribución de equipos y servicios digitales.

Top Performing Services Spain 2021: Electroson Castilla

Electroson Castilla ofrece servicios y atención al cliente en todos los sectores industriales con procesos productivos o de mantenimiento industrial.

Top Performance Etailer 2021: SoluzionDigital

El Grupo SoluzionDigital ofrece servicios, beneficios y ventajas a través de 3 plataformas diferentes que se adaptan a todos los perfiles de distribuidores informáticos.

Spain Ambassador 2021: Jose Luis Casaus – Aquads

Esta empresa de ingeniería está especializada en el análisis, diseño, construcción y mantenimiento de infraestructuras de misión crítica, principalmente Centros de Datos.

“Es un placer reencontrarme con los Partners después de tanto tiempo, más que eso, es genial poder reconocer su desempeño”, comentó Ana Carolina Cardoso, Channel Director Iberia de APC by Schneider Electric. “Terminamos 2021 con un crecimiento de alrededor del 30% en comparación con 2020 y ganamos 2 puntos de participación de mercado en España. Fue un resultado espectacular y todas estas ventas se basaron en Partners. Este es el momento de dar gracias y motivar”.

