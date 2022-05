L’estany de Font Viva, una ruta ideal para la práctica del senderismo en familia en La Cerdanya Comunicae

viernes, 20 de mayo de 2022, 13:00 h (CET) La comarca pirenaica de La Cerdanya, situada en uno de los valles más extensos y amplios del continente europeo, es un destino de primer orden para el turismo familiar, deportivo y de aventuras Con la llegada de la primavera y el verano, la zona ofrece un amplio abanico de propuestas para disfrutar de las montañas del Pirineo, practicar senderismo y huir de la aglomeración de las grandes ciudades. Una de estas actividades es la excursión a l’estany de Font Viva, una ruta de gran belleza, ideal para realizar en familia ya que no presenta grandes dificultades orográficas.

Para iniciar el itinerario, los senderistas deberán dirigirse en coche hacia la estación de esquí de Porté Puyromens, y coger un desvío en dirección al macizo del Carlit. La pista forestal les llevará hasta el lago del Passet, y unos kilómetros más adelante al aparcamiento donde estacionar el vehículo. La ruta circular de 1h30m, permite disfrutar de maravillosos paisajes de alta montaña, con bosques de coníferas y algunos riachuelos que se han de saltar.

"Muchos de los clientes que se hospedan en nuestro hotel realizan la excursión a l’estany de Font Viva. El paraje ofrece un marco ideal para disfrutar de un día en familia en plena naturaleza, y con la llegada del buen tiempo muchos de sus visitantes aprovechan para darse de un baño refrescante en sus aguas", señala Edu Vidal, gerente del Hotel Esquirol, uno de los alojamientos turísticos más bien comunicados con la ruta.

El hotel, situado en el municipio de Llívia, enclave español, catalán y gerundense completamente rodeado por territorio francés, cuenta con un total de 20 habitaciones, con una decoración cálida y funcional, y con fantásticas vistas de las montañas pirenaicas. Uno de sus valores añadidos, es su privilegiada situación, que permite disfrutar de una estancia segura de relax y tranquilidad, en un entorno único.

El establecimiento turístico también cuenta con un servicio de restauración. El Restaurant Esquirol ofrece un amplio menú diario y de fin de semana, donde poder degustar platos típicos de la zona, como el Trinxat de La Cerdanya, así como deliciosas pizzas y hamburguesas.

Sobre el Hotel Esquirol

El Hotel Esquirol está situado en la localidad gerundense de Llívia, en el Pirineo Español, y está completamente rodeado por territorio francés. La frontera principal entre España y Francia se halla a tan solo 2km. El alojamiento, acogedor y familiar, dispone de 20 habitaciones, y es un punto de partida ideal para esquiar o visitar la zona. El hotel cuenta con un spa con sauna y piscina al aire libre, dispone de guarda esquís, ofrece un servicio de alquiler de equipamiento de esquí y la posibilidad de adquirir el forfait. Además, cuanta con el Restaurante Esquirol, que ofrece un amplio menú diario y de fin de semana, donde poder degustar platos típicos de la zona.

