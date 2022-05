El Rincón de la Victoria renueva su confianza en FCC Medio Ambiente Comunicae

viernes, 20 de mayo de 2022, 11:56 h (CET) El Ayuntamiento del Rincón de la Victoria (Málaga) ha adjudicado el contrato de recogida de residuos urbanos, limpieza viaria y de playas a FCC Medio Ambiente, presente desde el año 2000 en los servicios del municipio como socio de la empresa mixta EMMSA. La cartera total del contrato asciende a 72 millones de euros para un plazo de diez años Con el fin de atender a los casi 50.000 habitantes del municipio se renovará el total de la maquinaria, en una parte importante con vehículos eléctricos como muestra del compromiso del ayuntamiento por la lucha contra el cambio climático y el respeto al medioambiente. El contrato contará con una plantilla media de 115 personas, lo que permitirá un incremento importante en la frecuencia de la mayoría de los servicios, de entre los que destacan los de baldeo y fregado de aceras, baldeo mixto e hidrolimpiezas. Una mejora muy relevante de la propuesta de FCC consiste en incrementar notablemente la dotación presupuestaria para campañas de concienciación ambiental, con el objetivo de maximizar el reciclaje y valorización de los residuos y mejorar la imagen del municipio, que se engloban en el ámbito de la marca ‘Greencón’, la cual define la orientación verde del conjunto de servicios municipales.

Asimismo, con esta renovación se prestará servicio en zonas del municipio que anteriormente no se atendían y se reforzarán los trabajos durante la temporada estival, en la que todos los servicios tendrán una mayor dotación dada la naturaleza costera y turística de la localidad.

En lo que respecta a la recogida de residuos, en la que se procesan 19.500 toneladas de fracción resto al año, una de las novedades es la implantación de la recogida orgánica, para la que se ha apostado por tecnología bicompartimentada, que permite la recogida simultánea y diferenciada de las dos fracciones. Se renovará el total del parque de contenedores actual y se aumentará en un 60%, introduciendo el contenedor marrón para los bioresiduos y un contenedor de color gris para la fracción resto.

Para el servicio de limpieza viaria, que cubre 250 kilómetros de calles, el 50% del parque de maquinaria y equipos será 100% eléctrico, entre ellos triciclos eléctricos modelo Pelusa FCC que, junto con los nuevos vehículos auxiliares eléctricos DSFK, permitirán mejores rendimientos en los servicios de barrido manual. También se han incorporado equipos multifunción que permiten, mediante el cambio de implementos, realizar alternativamente labores de barrido, baldeo mecánico de alta presión o fregado de aceras.

Para el servicio de limpieza de playas, que abarca 7 kilómetros de costa, se renovará toda la maquinaria, con la adquisición de tractores y máquinas limpiaplayas. Se llevará a cabo la recogida diferenciada de las fracciones resto y orgánica también para los chiringuitos y contenedores de playas.

Los servicios se organizarán y monitorizarán a través de una plataforma digital de gestión integral con nuevas aplicaciones que harán posible la interacción en tiempo real con las peticiones de los vecinos.

La apuesta de FCC Medio Ambiente por el desarrollo sostenible abarca también el ámbito social, ya que la empresa mantiene el compromiso de contar con personal procedente de FCC Equal CEE Andalucía (Centro Especial de Empleo) para atender y gestionar el punto limpio de la ciudad, el cual será reformado y acondicionado.

FCC Medio Ambiente es la empresa del Grupo FCC que, desde hace más de 110 años, lleva a cabo la prestación de servicios municipales y gestión integral de residuos, y sirve a más de 60 millones de personas en 5.200 municipios de todo el mundo. Lleva a cabo una gran variedad de actividades para los ciudadanos, como gestión integral de residuos, limpieza viaria, mantenimiento de zonas verdes o servicios de eficiencia energética, entre otros.

