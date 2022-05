Cómo llevar a cabo una inversión inmobiliaria con criptomonedas, por Francisco José Suárez Díaz Emprendedores de Hoy

jueves, 19 de mayo de 2022, 17:48 h (CET)

Las criptomonedas no figuraban como un posible método de pago en el mercado de bienes raíces hasta hace poco tiempo.

Ha sido a partir de los últimos años que los propietarios han comenzado a aceptar las monedas digitales para concretar la venta de un bien inmueble.

Así ha quedado reflejado en algunas de las más visitadas plataformas de agencias inmobiliarias, donde se pueden encontrar viviendas desde alrededor de 3,5 bitcoins, siendo este uno de los criptoactivos más utilizados, seguido por ethereum y BNB. Aunque son pocas las propiedades que incluyen esta modalidad de pago, la incursión de las criptomonedas en el sector inmobiliario no deja de ser significativa, representando una atractiva oportunidad para aquellos inversores en criptoactivos de convertir sus monedas digitales en una inversión más tangible y menos volátil.

Aun así, la inversión inmobiliaria con criptomonedas se trata de una transacción con una serie de pasos que es importante seguir correctamente. Francisco José Suárez Díaz es un agente inmobiliario experto en criptomonedas, cuyo conocimiento y trayectoria en estos activos digitales resultan de gran valor a la hora de comprar bienes inmuebles bajo este método.

Las criptomonedas y las inversiones en bienes raíces Para una persona que hace unos cinco años haya invertido alrededor de 3.000 euros en bitcoins, cuando esta moneda virtual tenía un valor de 1.000 euros aproximadamente, adquirir este 2022 una vivienda no solo es una opción tentadora, sino posible.

El abrupto incremento en el precio del bitcoin desde su lanzamiento ha hecho que invertir en bienes raíces sea una alternativa real para inversores en criptomonedas no solo en España, sino también para habitantes de otras regiones del mundo. Un ejemplo de ello es Latinoamérica, donde han mostrado interés en cambiar sus criptoactivos por un piso en el territorio español.

Aspectos clave a la hora de comprar bienes inmuebles con criptomonedas En principio, se debe tener en cuenta que el intercambio de criptomonedas no cuenta de momento con un marco legal en España, ni el respaldo de un banco central, por lo que las cláusulas del contrato entre propietario y comprador son aspectos clave.

En este sentido, debido a la volatilidad de las criptomonedas, es recomendable que el precio del inmueble quede plasmado en un contrato privado de compraventa. De esta manera, la apreciación o depreciación de la moneda digital no será tomada en consideración en el momento de escriturar. En cualquier caso, las partes involucradas podrán estipular las condiciones que consideren necesarias.



