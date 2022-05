Best House facilita el acceso a nuevos franquiciados Emprendedores de Hoy

jueves, 19 de mayo de 2022, 17:44 h (CET)

A la hora de invertir en un negocio, abrir una franquicia puede tener distintas ventajas, como contar con el respaldo de una marca reconocida y un método comprobado. En el sector inmobiliario, además de la capacidad profesional y la fuerza de trabajo, se requiere realizar una inversión inicial, la cual puede suponer una barrera para muchas personas.

En este sentido, el modelo de franquicias rentables de Best House facilita el acceso a nuevos franquiciados con hasta 6 meses de carencia en el royalty mensual, ofreciendo rentabilidad y ventajas competitivas a partir de una baja inversión.

¿Por qué invertir con Best House? Esta franquicia cuenta con múltiples ventajas que la diferencian de la competencia, garantizando a sus franquiciados unas de las mejores condiciones del mercado. En cuanto a los inmuebles, el inversor podrá gestionar su propia cartera, con más de 400.000 propiedades en venta y alquiler a nivel nacional. Asimismo, cuenta con exclusivas prestaciones en alquiler para propietarios, con el cobro de la renta asegurado y el adelanto de las mismas hasta 36 meses.

Respecto a la publicidad de los inmuebles, esta es gratuita o corre por cuenta de la central, con publicaciones en más de 100 portales inmobiliarios y 1.000 sitios webde todo el mundo. A su vez, la firma brinda servicios de posicionamiento SEM y SEO en buscadores y redes sociales. En esta línea, cuenta con algunas de las herramientas tecnológicas más avanzadas del sector, como aplicaciones móviles, páginas webcorporativas en 15 idiomas y pasarelas de publicación de inmuebles automáticas.

Las mejores opciones de financiación, conBest House Best Credit es la línea de financiación de esta compañía. Cuenta con condiciones altamente favorables, ya que ofrece hasta un 110 % de financiación en la compra de viviendas. Además, media en el Departamento de Financiación, obteniendo hasta el 85 % de aprobación en esta clase de operaciones. Del mismo modo, posee un vasto abanico de financiaciones y productos financieros y bancarios, tanto para empresas como para particulares.

Por otra parte, Best House permite a los franquiciados iniciar la actividad sin gastos de local ni personal, con garantía de recuperación del canon de entrada y de compensación del royalty mensual. También les otorga exclusividad territorial y la posibilidad de acceder a una segunda agencia sin necesidad de pagar la tasa correspondiente, y con una duración del contrato a elección del cliente.

En resumen, invertir en una franquicia de Best House es una opción ideal y de bajo riesgo. Esta empresa está reconocida como mejor franquicia inmobiliaria por los Premios Vivienda 2021 y los Premios El Suplemento 2021.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.