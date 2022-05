La importancia del alemán en Europa, por Academia Hamburg

Alemania es una potencia a nivel mundial, gracias a sus grandes exportaciones e industrias potentes en diversas áreas como la automoción, electrónica, farmacéutica, etc.

Por esta razón, en España, se habla mucho sobre la importancia del alemán en Europa y como este idioma puede influir en el futuro de los estudiantes y profesionales que buscan mejores oportunidades laborales.

Siguiendo esto, la Academia Hamburg se especializa en impartir clases de alemán presenciales y online para particulares, grupos reducidos y empresas que desean aprender el idioma.

Razones por las cuales es importante aprender alemán Hoy en día, Alemania es considerado uno de los países con mayor número de hablantes nativos en Europa y se ha posicionado como la cuarta economía más poderosa del mundo. Debido a la gran influencia de este país a nivel internacional, aprender alemán es una gran oportunidad para las personas que buscan aumentar su salario o mejorar su vida profesional. Esto incluye a España, donde se encuentran muchas empresas y multinacionales alemanas que están interesadas en hacer inversiones e iniciar nuevos proyectos para este país.

La razón de ello, es que Alemania tiene mucho potencial en turismo y hostelería, tecnología y comunicación, literatura, música, arte y filosofía y ciencias e investigación. Este último es un punto clave a considerar para quienes aprenden alemán, ya que es considerada la segunda lengua de mayor importancia en el área de la ciencia e investigación científica. Academia Hamburg también menciona la importancia de aprender este idioma para las relaciones políticas a nivel mundial y cultural en Europa.

Aprender alemán en la Academia Hamburg Esta academia es un centro que destaca en España por enfocarse en la enseñanza del idioma alemán para todas las edades y niveles. Especializarse únicamente en dicho idioma es lo que ha permitido que el centro pueda ofrecer a sus clientes una enseñanza efectiva con metodologías de estudio creativas, dinámicas y precisas. Esto incluye clases particulares o para grupos reducidos, las cuales atraen a muchos estudiantes y profesionales que buscan un aprendizaje cercano y personalizado. El concepto de personalizado es algo que va muy bien con esta academia, ya que se adaptan a las necesidades de sus clientes: cursos intensivos, extensivos, para el verano, clases privadas coaching incluido, etc. Por otra parte, la academia no solo se enfoca en los conocimientos técnicos del lenguaje, sino en promover el aprendizaje de la cultura alemana, sus costumbres, industrias, etc. Del mismo modo, se esfuerzan por ayudar a los estudiantes a alcanzar los niveles lingüísticos dictados por el MCER.

Las clases presenciales u online para aprender alemán de la Academia Hamburg están disponibles para niños, adolescentes, jóvenes, adultos, profesionales y empresas. Estas destacan por estar basadas en una formación a medida con ejercicios interactivos y dinámicos para mejorar la comprensión, escritura, lectura y habla del idioma.