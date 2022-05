​Momento en que el PP podría dar un fuerte golpe de efecto Jesús D Mez Madrid Lectores

@DiarioSigloXXI

viernes, 20 de mayo de 2022, 09:01 h (CET) Teóricamente al PP le vendría muy bien el Debate sobre el estado de la Nación en el momento actual, salvo por un tema clave: su nuevo líder no es diputado en el Congreso. Por tanto, no existe la posibilidad de Feijóo de debatir o argumentar directamente con el presidente del Gobierno en esta Cámara.

En el Partido Popular quieren intentarlo por la vía legal una vez que Feijóo cuente con un escaño en el Senado, argumentando que el Reglamento del Congreso recoge que puede hacer uso de la palabra “un representante de cada grupo parlamentario”, sin especificar que tenga que ser diputado. Algo que la Presidencia de la Cámara más que probablemente no aceptará.



El papel de Feijóo, por tanto, queda “descafeinado” en un momento en que el PP podría dar un fuerte golpe de efecto. De momento, el líder de la oposición seguirá “mudo” en el Congreso. Y, salvo sorpresa, Sánchez seguirá dando la espalda al control parlamentario. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Jordi Juan, de La Vanguardia, avergüenza a todos los españoles El periódico catalán, en plena decadencia, se ha convertido en un panfleto más al servicio de una izquierda separatista, que ya no sabe qué hacer para acabar con el Estado español ​Momento en que el PP podría dar un fuerte golpe de efecto Jesús D Mez Madrid ¿Está sorda la jerarquía católica? Jaime Fomperosa Aparicio, Santander ​Los ucranianos Domingo Martínez Madrid, Burgos Castrar a los rusos Pablo Alejandre Calviño, Badajoz