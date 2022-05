¿Está sorda la jerarquía católica?

Pido perdón a los obispos y clero católico por su comportamiento sacrificado que eleva el ánimo de los católicos. Pero desgraciadamente no es eso lo que impera. Lo que sí está claro es el clamoroso fracaso de la nueva Iglesia social, la cual ha eliminado lo sagrado, lo divino, lo trascendente y todo está fuera de su sitio.

Hay infinidad de católicos e instituciones en todo el mundo que piden la anulación de la comunión en la mano; la Divina Eucaristía en muchos lugares está completamente desacralizada, pero no se ve ningún síntoma por parte de la Jerarquía Católica de que esto vaya a cambiar. Es curioso, en una visita reciente del Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Conferencia Episcopal Española al Papa Francisco para tratar sobre el clero pederasta, se muestra una fotografía hecha de encargo, (soy muy mal pensado) en la Plaza del Vaticano vacía, y a los tres representantes de la Conferencia Episcopal, con unos trajes impecables eclesiásticos, pero cuando se reúne la Conferencia Episcopal, las vestiduras eclesiásticas desaparece como por encanto, y esto, aunque parezca un dato sin importancia, si la tiene y mucha, porque hay que serlo y parecerlo.

Insisto en el encabezamiento de este escrito, está claro que el clamor de los fieles que son la verdadera Iglesia, pues mantiene su fe inquebrantable en Cristo Jesús y siguen las directrices del Magisterio, los consideran fanáticos, retrógrados, insolidarios, que no han evolucionado, y ocurre lo que dice la frase popular: “Si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán al hoyo” Si el profesor no sabe la lección ¿Qué le va a enseñar al discípulo? Si no se sacraliza la Divina Eucaristía y se suprime la comunión en la mano, esto no tiene solución