Alquiler de bicis de gama alta, de la mano de Bikefeelings Emprendedores de Hoy

jueves, 19 de mayo de 2022, 16:33 h (CET)

Entre los vehículos preferidos de las personas que buscan disfrutar de actividades al aire libre, conocer nuevas zonas de su ciudad y hacer ejercicio, se encuentran las bicicletas. Este medio de transporte ofrece una experiencia emocionante cuando se realizan salidas con amigos, grupos de ciclistas y durante competiciones, eventos, etc.

En Girona, la empresa Bikefeelings ofrece un servicio de alquiler de bicis gama alta, el cual incluye un registro de más de 200 rutas para vivir una experiencia diferente.

Alquiler de bicicletas de gama alta en Girona Bikefeelings ha destacado en Girona por ofrecer un servicio único y profesional de alquiler de bicicletas de última generación. Estas son bicis de carbono que cuentan con piezas originales del Grupo Shimano Ultegra DI2, expertos en tecnología, cambios electrónicos y ciclismo de carretera. Estas bicis de gama alta cuentan con ruedas de carbono con perfil 50 mm, manillar integrado, frenos de disco hidráulicos, platos delanteros 52-36 y platos traseros 12-30. Todo esto lo ofrecen con el objetivo de brindar a los usuarios la mayor seguridad y eficiencia en el momento de conducir este medio de transporte. De igual manera, la empresa siempre se enfoca en la innovación y la calidad de cada uno de sus productos para que los ciclistas puedan vivir una experiencia completa durante sus aventuras. Sumado a esto, Bikefeelings cuenta con un registro de más de 200 rutas que permiten conocer la historia, arte, gastronomía, estructura medieval y demás cosas interesantes de la ciudad de Girona.

¿Por qué escoger los servicios de alquiler de bicicletas de Bikefeelings? Hay varias razones por las que Bikefeelings es una gran opción a elegir para el alquiler de bicicletas de última generación. El servicio de tours es una de ellas, puesto que estos mejorarán la experiencia del ciclista con alojamientos de alta calidad, buen precio y experiencias gastronómicas nacionales e internacionales. De la misma manera, los profesionales de la empresa realizan actividades para acompañantes no ciclistas y están disponibles para ayudar a sus contratistas en cualquier otra cosa que necesiten durante su recorrido. Bikefeelings además organiza eventos por toda Girona cada cierto tiempo con el objetivo de motivar a los ciclistas profesionales a usar sus bicicletas de última gama y vivir una aventura innovadora.

Estos eventos suelen incluir desayunos, masajes realizados por fisioterapeutas profesionales, pack maurten, etc. Otra razón por la que esta empresa es tan solicitada en Girona es porque ofrece seguros de asistencia y venden ropa para ciclistas como calcetines, pulseras, mangas cortas, entre otros productos.

Las bicicletas de última gama de Bikefeelings están preparadas para ofrecer a los ciclistas la rapidez, eficiencia y seguridad que necesitan en cada recorrido. Esto sumado a las rutas atractivas de Girona hace que su experiencia de alquiler se convierta en algo novedoso y emocionante.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.