viernes, 20 de mayo de 2022, 08:53 h (CET) Desde hace unos cuantos días la guerra Ucrania-Rusia ha entrado en una nueva fase. Después de haber fracasado en la primera y de haber acumulado muchas bajas, algunas fuentes hablan de un tercio, ahora Putin se concentra en el intento de control del este de Ucrania, el Donbás. Ha limitado sus objetivos, pero eso no significa que los vaya a conseguir fácilmente. Y es que la torpeza de su ejército seguirá provocando muchas bajas en sus filas y mucho dolor a los ucranianos.

En estos casi tres meses nos ha sorprendido cuánto mal puede llegar a hacer el hombre, pero nos ha sorprendido también que haya gente dispuesta a luchar por la libertad y la justicia como están luchando los ucranianos. Muchos pensábamos que estaban adormecidos por el consumismo, por el escepticismo, como muchos de nosotros, pero han mostrado estar muy despiertos, tener un fuerte deseo de libertad y de justicia. Esto es más importante que cualquier análisis geoestratégico.

