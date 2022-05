Castrar a los rusos Pablo Alejandre Calviño, Badajoz Lectores

viernes, 20 de mayo de 2022, 08:51 h (CET) Hace poco, un conocido mío en Rusia me contó una atrocidad: al hospital donde trabaja una médico amiga suya habían llegado unos treinta soldados rusos recién liberados de su cautividad en el Donbass, y todos ellos, jóvenes de entre 23 y 29 años, presentaban una lesión en común: habían sido deliberadamente castrados por la milicia nacioinalista ucraniana que los habia apresado. Una espantosa noticia que, desgraciadamente, vi después corroborada cuando encontré en internet las descarnadas declaraciones que Grennadiy Druzenko, jefe de un hospital ambulante ucraniano, había hecho en esas mismas fechas al canal Ukraine-24 diciendo que había ordenado a sus médicos castrar a cualquier soldado cautivo ruso que pasara por sus instalaciones.

Asi que los hechos, creo, hablan por sí solos: el nacionalismo ucraniano está llevando a cabo la práctica de castrar a los soldados rusos. Me pregunto qué legitimidad tiene ya Ucrania para acusar a Rusia de crímenes de guerra.

