viernes, 20 de mayo de 2022, 08:43 h (CET) Dada la situación de horror que se vive a diario en Ucrania, urge reabrir los corredores humanitarios para que la población civil pueda ser evacuada con seguridad. Y se plantea ya dramáticamente hasta cuándo van a poder resistir los heroicos defensores de Mariúpol ante unas embestidas cada vez más inhumanas. Por último, no hay que olvidar el riesgo de que nos acostumbremos a vivir con el ruido de fondo, cada vez más leve, de la guerra.



El Papa Francisco pedía que no nos acostumbremos a la guerra, que pidamos la paz con voz potente desde los balcones y en las calles, para que termine la destrucción a la que el nacionalismo expansionista de Putin ha condenado a un país que sólo reclama su derecho a vivir en libertad.

