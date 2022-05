¿Cómo salir de un fichero de impagos?, por LiquidaTuDeuda Despacho de Abogados Emprendedores de Hoy

viernes, 20 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

Al menos 4.000.000 de personas en España figuraban en algún fichero de impagos al cierre del año 2021. Muchas de estas personas no saben que están allí, y otras no saben cómo salir de las listas de insolvencia.

La inclusión en este tipo de listados de insolventes representa serias dificultades para que las personas afectadas puedan desarrollar sus actividades financieras de forma habitual. El equipo de la compañía LiquidaTuDeuda Despacho de Abogados explica que limita el acceso al crédito, los financiamientos públicos y ocasionan la pérdida de relaciones comerciales.

Motivos que generan la entrada a un fichero de morosos La cifra de las personas en los ficheros de impagos fluctúa en función del comportamiento de la economía del país. LiquidaTuDeuda Despacho de Abogados comparte la visión de analistas económicos sobre que la cifra actual es una consecuencia de la crisis generada por el Covid-19. En el año 2009, el número de incluidos era de 2,7 millones de personas. En este año 2022 la cifra ha aumentado considerablemente hasta rozar algo más de tres veces la cifra del 2009.

Un ciudadano se ficha en estos listados cuando tarda, al menos, 4 meses en cancelar un compromiso mayor a los 50 euros. Puede ser por un recibo de luz, de agua, gas o del servicio telefónico siempre que la deuda sea exigible y comprobable por el deudor. Además de cualquier otra deuda bancaria o financiera. Mucha gente descubre que está dentro de estos ficheros cuando le niegan una tarjeta de crédito, un coche a plazos o incluso un crédito hipotecario.

Esta es una de las irregularidades asociadas a estos ficheros. La Ley de Protección de Datos dice que las empresas con las que se contrae la deuda deben notificar a las personas su inserción. Eso debe ocurrir en un plazo no mayor de 30 días.

Salir del fichero de impagos Una persona inscrita en un fichero de impagos debe cancelar la deuda para solicitar su exclusión del listado. De hecho, si la inclusión ha cumplido con todos los preceptos legales, pagar es el único boleto de salida posible. Cuando se honra el compromiso pendiente se solicita al titular del fichero la eliminación de los datos. LiquidaTuDeuda Despacho de Abogados advierte que a la solicitud debe adjuntarse una copia del recibo de pago y del DNI.

Una vez cumplido el trámite, el titular del fichero debe borrar el nombre del antiguo deudor en un plazo no mayor de 10 días. El acreedor también está obligado a comunicar al titular del fichero la cancelación del compromiso, sin embargo, en la realidad muchas veces esto no ocurre. En los casos donde la inclusión haya sido ilegal, el perjudicado debe ejercer reclamos.

La empresa LiquidaTuDeuda Despacho de Abogados sostiene que muchos juzgados han determinado que la anexión irregular de un nombre es una violación del derecho al honor. La justicia ha señalado que los responsables de esos listados deben extremar medidas para evitar posibles errores. En caso de haberlos, deben solventarlos en un plazo de 30 o 60 días, dependiendo de la complejidad del expediente.



