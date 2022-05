La tecnología digital de Dentinova permite adquirir una Sonrisa Hollywood Emprendedores de Hoy

viernes, 20 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

La sonrisa es un valor fundamental para el aspecto personal de una persona. Cuando los dientes se presentan desalineados, faltos de un color agradable o directamente dañados, tanto el look exterior como la autoestima pueden verse afectados.

Sin embargo, a día de hoy existen distintos tratamientos que utilizan tecnología digital, para que los pacientes puedan gozar de una boca espléndida y una expresión natural. En la clínica dental Dentinova, es posible acceder al diseño de Sonrisas Hollywood, que es una manera de mejorar drásticamente el aspecto personal, con resultados que son visibles en tan solo una semana. Se trata de uno de los tratamientos más idóneos y rápidos, ya que ofrece una solución en unas pocas sesiones.

¿Qué es el tratamiento con tecnología digital para mejorar la sonrisa? La primera visita en Dentinova para lograr una sonrisa perfecta consiste en una entrevista exhaustiva y la toma de unas fotografías especiales. Con ellas, es posible que el paciente vea una representación virtual del resultado final del tratamiento antes de iniciarlo. La toma digital que permite la tecnología CAD CAM evita el uso de las clásicas pastas de impresión.

A su vez, con un escáner intraoral es posible crear un archivo en 3D y visualizar el diseño completo de una restauración, una funda o el diseño total de la sonrisa. En la segunda visita, ya resulta necesario escoger qué tipo de aplicación se va a realizar. En algunos casos, se opta por carillas y en otros por coronas sin metal. Esto puede estar acompañado de un blanqueamiento, cuyo objetivo es lograr que el color de los dientes sea homogéneo.

Cuando el paciente no necesita preparación para que sus dientes reciban las carillas, se procede a la colocación directamente en la segunda visita con el profesional. Primero se emplazan las provisionales, que ya llevan la alineación del diseño de la sonrisa realizada con la tecnología digital. En todos los casos, los dientes quedan bien posicionados y simétricos. Después, solo queda colocar las carillas definitivas, que se cementan con un protocolo exigente para lograr una fijación permanente.

Ventajas del uso de tecnología en el diseño de sonrisa El uso de estos recursos tecnológicos, disponibles en Dentinova, permiten ahorrar muchos pasos intermedios. De esta manera se evitan distorsiones y el grado precisión del tratamiento es mayor. Para dar una idea de la rapidez del proceso, basta señalar que el registro dental, cuando es hecho por un profesional experto, no lleva más de dos minutos.

Asimismo, los modelos en 3D permiten ver todos los detalles de la boca desde distintos ángulos, lo cual también sirve para prever y evitar problemas.

En Dentinova, es posible acceder a un tratamiento con tecnología digital avanzada para obtener una sonrisa simétrica, natural y radiante en muy poco tiempo.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.