Confort acústico en espacios de grabación

viernes, 20 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

La producción de audio es un área que ha ganado una notable diversificación en la actualidad, a través de nuevos formatos como el podcast o las transmisiones en vivo. Sin embargo, uno de los factores que tiende a dificultar este tipo de producciones es la adecuación acústica del espacio de grabación, la cual es fundamental para obtener un audio de calidad.

Para montar un espacio de grabación es necesario tener en consideración sus factores acústicos, los cuales, según las condiciones en el lugar de la instalación, pueden generar reverberación, un fenómeno que reduce notablemente la calidad del audio. En este sentido, Absotec ofrece soluciones para generar un alto confort acústico en cualquier sala de grabación o producción de audio.

Método de tratamiento acústico para salas de grabación Para obtener un rendimiento óptimo a nivel acústico, hay que considerar el tipo de espacio que se desea instalar, el cual puede ser destinado plenamente a la grabación, o puede ser un estudio polivalente, que sirve al mismo tiempo para grabar un podcast o hacer una transmisión en vivo. Las locaciones donde se montan estos espacios suelen presentar problemas de rebote en las ondas sonoras, lo que genera reverberación y, consecuentemente, desdibuja la calidad del sonido.

Para solucionar estos problemas existen dos tipos de tratamiento. Por un lado, el aislamiento acústico, el cual evita la propagación de ondas sonoras de un recinto o estancia hacia el exterior. Por otra parte, el acondicionamiento acústico de un espacio mejora el control y las condiciones acústicas en el interior de una sala o habitación, por medio de materiales absorbentes cuya instalación no requiere de obra, a la vez que permite obtener un alto confort acústico en cualquier estudio de grabación o producción de audio.

La relevancia de los materiales en el acondicionamiento acústico Tanto el rebote de los sonidos en las superficies de la sala, como los diferentes ruidos que inciden sobre ella, sean ordenadores, equipos de audio u otros, disminuyen su nivel de confort acústico y deterioran, consecuentemente, la calidad del audio que allí se graba o producido. Para evitar esta disrupción acústica se requieren paneles fonoabsorbentes, hechos de materiales que absorben el sonido, como los que instala Absotec. Esta empresa ofrece soluciones en acondicionamiento acústico basadas en materiales con excelentes coeficientes de absorción, cuya forma y estructura se adecúan a las condiciones acústicas de cada sala de grabación en particular.

En sus opciones no solo presentan los mejores materiales, sino opciones en diferentes dimensiones, desde cabinas acústicas individuales sumamente prácticas, hasta el acondicionamiento completo cualquier estudio de grabación o producción de audio. Estas instalaciones se realizan mediante un estudio previo, que permite determinar las condiciones particulares de la sala y, con esa base, diseñar una propuesta de acondicionamiento a la medida de lo que ese espacio requiere para elevar al máximo su nivel de confort acústico y, consecuentemente, obtener un audio de calidad impecable.



