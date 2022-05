ICB Consulting, especialistas en soluciones inteligentes para la refinanciación de la deuda empresarial Emprendedores de Hoy

viernes, 20 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

En ocasiones, cuando las empresas no tienen suficientes ventas, necesitan ajustar los cobros y los pagos en el ámbito financiero para poder recuperar la cuota de mercado perdida.

Ahora bien, la refinanciación deuda se debe hacer de forma lógica, ajustando los pagos a la capacidad real de la empresa. Con el apoyo de ICB Consulting, es posible atravesar un proceso de estas características sin pagar un precio excesivo a los bancos en forma de garantías desmesuradas de la sociedad o de los socios. La empresa se especializa en conducir negociaciones con entidades financieras y proveedores para obtener los mejores resultados para sus clientes.

Refinanciación de la deuda y nuevas posibilidades de financiamiento Además de estudiar todas las posibilidades disponibles para resolver los problemas financieros de las empresas, ICB Consulting ofrece servicios de consultoría financiera para conseguir recursos. De esta manera, las compañías pueden atravesar el proceso de reestructuración.

ICB Consulting ha forjado una relación sólida con distintas entidades financieras, que se basa en muchos años de trabajo en conjunto, por lo que conseguir financiación resulta posible. Además, los planes que presenta la empresa son viables y están confeccionados por un equipo profesional que destaca por su seriedad.

Este grupo de especialistas prepara los planes de viabilidad de los proyectos de sus clientes para después encarar una negociación con los departamentos de riesgo de las entidades financieras.

Los honorarios de ICB Consulting se establecen de forma personalizada para cada proyecto. El estudio de viabilidad previo no tiene coste para el cliente y sirve para transparentar las posibilidades de éxito de cada operación.

ICB Consulting: consultoría y estrategia a nivel internacional ICB Consulting es una compañía líder centrada en resolver los desafíos más importantes de distintos clientes en todo el mundo. Se especializan en aportar soluciones rápidas y eficientes en estrategia empresarial y financiera. También son capaces de guiar y enseñar a afrontar nuevos retos estratégicos, operativos o accionariales a las empresas.

Esta firma utiliza un riguroso y exigente examen basado en un algoritmo de inteligencia artificial para evaluar el éxito potencial de cada proyecto. Después, solo gestionan los que tienen 90 % o más probabilidades de éxito.

Asimismo, el equipo internacional de la firma cuenta con una red de 90 despachos asociados en 26 países, con quienes sostiene una potente alianza estratégica. Esta característica también amplía las opciones disponibles para conseguir soluciones estratégicas para los clientes de la consultoría.

A través de ICB Consulting, una empresa puede conseguir un camino viable de refinanciación de deuda y acceder a recursos que le permitan atravesar un momento de dificultad para luego volver a crecer.



