Los servicios de mudanzas pequeñas de Mudanzas Carrera

jueves, 19 de mayo de 2022, 17:04 h (CET)

En su mayoría, los servicios de mudanzas en España están destinados a los negocios y empresas que buscan transportar grandes cantidades de muebles por todo el territorio.

Esto hace que sea más difícil para los estudiantes y personas encontrar una compañía que les ayude a realizar mudanzas pequeñas o transportes pequeños por todo el país, en especial de una ciudad a otra. Para solucionar esta necesidad, la empresa Mudanzas Carrera, experta en transporte y mudanzas desde Barcelona a Valencia, ofrece un servicio de mini mudanzas centrado en los estudiantes y particulares.

Servicio de mudanzas para estudiantes y particulares Mudanzas Carrera es una empresa de transporte que siempre piensa en sus clientes y en cada una de sus necesidades, incluyendo la minoría con poco presupuesto como los estudiantes. Por esta razón, ha creado un servicio centrado en la realización de pequeñas mudanzas para particulares (solteros, jóvenes, etc.) aun si estos cuentan o no con un negocio.

La empresa tiene disponibles furgonetas modernas y seguras para transportar pocos enseres de Barcelona a Valencia y viceversa sin límite alguno en el tipo de mueblería.

Además, pensando en el poco presupuesto con el que pueden contar estas personas, Mudanzas Carrera es flexible con los tiempos de entrega de los bienes. Asimismo, posee un equipo de atención al cliente que siempre estará disponible para resolver cualquier inquietud antes de realizar la mini mudanza. Este servicio también destaca por su módico precio que está pensado para el ciudadano común y dicho precio variará dependiendo de las exigencias del viaje o recorrido.

¿Por qué hacer una mudanza pequeña con Mudanzas Carrera? Cuando se trata de transportar pequeños muebles y objetos de poco valor la empresa Mudanzas Carrera muestran disponibilidad inmediata, aun si su equipo está repleto de solicitudes de grandes empresas. Además, los vehículos de esta compañía van desde los 12 m3 hasta los 17 m3 para abarcar las necesidades de sus contratistas.

El vehículo de 12 metros cúbicos soporta hasta 1.500 kilos de carga y es ideal para los estudiantes que buscan transportar libros, ropa, muebles o electrodomésticos pequeños sin pagar un servicio de mudanzas costoso.

Por otro lado, la furgoneta de 15 metros cúbicos soporta una cantidad de muebles un poco mayor y el de 17 metros cúbicos es muy útil para solteros, parejas o una familia pequeña. Este último es reconocido por ser un vehículo de transporte dinámico, cómodo y versátil, lo cual lo hace ideal para hacer una mudanza completa de Barcelona a Valencia o viceversa. Mudanzas Carrera también destaca por ofrecer a estudiantes y particulares servicios extras totalmente opcionales de empaquetado, desmontaje, montaje y recolección de enseres.

El equipo de profesionales en transporte de Mudanzas Carrera está disponible para hacer mini mudanzas de Barcelona a Valencia en todo momento. Su horario de entrega es bastante flexible y sus furgonetas soportan el peso suficiente para transportar desde pequeños libros hasta armarios y otro tipo de inmuebles.



