Mayo se establece como el mes de las flores, según Roses to Love Emprendedores de Hoy

jueves, 19 de mayo de 2022, 17:11 h (CET)

La asociación de mayo como el mes de las flores viene de la época de los antiguos romanos. En pleno auge de la primavera, durante el quinto mes del año, los habitantes del imperio conmemoraban unas festividades en honor a la diosa Maia.

De hecho y aunque no existen datos históricos concretos, se ha dicho que el nombre del llamado ‘mes florido’ proviene de esta diosa. A ella le atribuían poderes sobre la fertilidad, la castidad y la salud. Por eso, también ha sido escogido como el mes de las madres, según dicen la tienda especializada Roses to Love.

Regalar rosas tiene un significado sentimental Desde esos tiempos se les ha dado a las flores el rol de mensajeras de pensamientos y sentimientos entre los seres humanos. Roses to Love dice que, dependiendo de su color o especie, las flores pueden expresar deseo, cariño, amor o amistad. También se usan para enaltecer los momentos importantes de personas por las que se siente cariño, como, por ejemplo, el nacimiento de un bebé.

Uno de los puntos débiles de regalar flores es la poca duración de las mismas dentro de los arreglos que solían ser presentes que solo duraban unos pocos días. Roses to Love sostiene que eso ya quedó solucionado y ahora se pueden perpetuar los sentimientos que se quieren expresar con las rosas.

Esta firma tiene dentro de su portafolio de regalos las llamadas rosas preservadas. Se trata de flores naturales químicamente intervenidas para que preserven su frescura por lapsos que van desde 1 hasta 5 años. De esta manera, según Roses to Love, el regalo se mantiene por mucho tiempo con la persona que lo recibe.

¿De qué forma se hace una rosa preservada? Las rosas preservadas son especímenes completamente naturales. Son flores reales que se someten a un tratamiento químico muy tecnificado para extraerles la savia natural. Ella es como la sangre de los seres humanos. Después, se le sustituye por sustancias como la glicerina, estabilizantes naturales y agua, que la mantendrán con una apariencia fresca por mucho más tiempo.

Roses To Love dice que se han convertido en un regalo muy demandado, en especial en meses como mayo. Tanto es así que han tenido que diversificar aún más su ya extenso portafolio de rosas preservadas. En su vitrina virtual están ofreciendo arreglos de colecciones como la Infinity, Diamante, Rubí, París, Exclusive, Zafiro, Mónaco y el Florencia.

Las rosas de Roses To Love también se pueden regalar combinadas para diversificar sus colores y lograr arreglos mucho más originales. Por ello, la tienda dispone el formato de arreglos personalizados para atender los requerimientos específicos para el destinatario del obsequio. Si se trata de alguien que ama a las flores, lo mejor del regalo es que lo podrá preservar por muchos años.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.