Hepatur, un nuevo producto para confort hepático de Novonatur

El hígado es un órgano esencial para el correcto desarrollo de las funciones vitales, siendo primordial para la vida de cualquier persona. Su cuidado debe ser indispensable, puesto que las problemáticas de salud ligadas al mismo son habituales y, si no se tratan a tiempo, pueden conllevar los peores diagnósticos posibles.

Hepatur confort hepático es un complemento alimenticio desarrollado para la protección del comportamiento de dicha zona del organismo que ha mostrado resultados evidentes y provechosos por su fórmula, que se basa en el Cardo Mariano, una planta reconocida por sus propiedades medicinales. Este producto es ofrecido por Novonatur.

¿Por qué es importante cuidar el hígado? Entre las funciones centrales del hígado se encuentran la purificación de la sangre, la producción de bilis (sustancia esencial para facilitar la digestión) y el almacenamiento de energía mediante un tipo de azúcar llamado glucógeno. Este órgano, que se ubica bajo la caja torácica, es trascendental para la correcta digestión de los alimentos y la eliminación de sustancias tóxicas del cuerpo.

La enfermedad hepática se ocasiona por múltiples factores, entre los que se encuentran la obesidad, la excesiva ingesta de alcohol y la propensión a sufrir los efectos de ciertos tipos de virus. Estas afecciones, que dañan a este órgano, pueden convertirse en cirrosis causando insuficiencia hepática y por ende, la muerte.

La sintomatología de enfermedad hepática se suele caracterizar por dolor e hinchazón abdominal, cansancio excesivo, color amarillento en piel y ojos, picazón en todo el cuerpo, pérdida de apetito, orina oscura y heces de color pálido, entre otras.

La infección hepática puede manifestarse por virus como los ocasionados por Hepatitis A, Hepatitis B y Hepatitis C. También pueden darse deficiencias en el sistema inmunológico a causa de Hepatitis autoinmunitaria e incluso, cáncer de hígado y cáncer de vías biliares.

¿Cómo proteger el hígado de manera eficaz? Para protegerse de problemas hepáticos, es recomendable no beber grandes cantidades de alcohol, no sufrir de obesidad, no exponerse a sangre y líquidos corporales de otras personas, no tener relaciones sexuales sin protección y no exponerse a sustancias tóxicas. Entre las causas de infección en el hígado se encuentran enfermedades como la Diabetes tipo 2 y tener antecedentes familiares de problemáticas en dicho órgano.

En ese sentido, es importante prevenir, por ello, utilizar productos como Hepatur confort hepático es recomendable. Este contiene, además de Cardo Mariano, vitamina C, Desmodium y ácido alfa lipóico. Su acción es profunda y va directo a las células para evitar su oxidación y por ende, proteger al hígado. Este complemento alimenticio debe consumirse mediante la toma de 2 cápsulas diarias, siendo ambas en el desayuno o una en el desayuno y otra en la cena. Hepatur se comercializa a precios asequibles en presentación de 60 cápsulas, es decir, un mes de tratamiento.

