Más Mudanzas, la renovación del sector de las mudanzas Emprendedores de Hoy

jueves, 19 de mayo de 2022, 17:06 h (CET)

Las mudanzas pueden resultar complicadas si las personas deben cargar con una gran cantidad de muebles, organizar un espacio complejo del hogar, planificar el tiempo, etc. Por ello, es fundamental contar con una empresa que se dedique a realizar de forma profesional cada una de estas actividades en cualquier lugar y momento. En este sentido, una gran opción es Más Mudanzas, una empresa experta en renovación del sector mudanzas en A Coruña que ofrece servicios adicionales como limpieza posmudanza, guardamuebles, vaciado en punto limpio, etc.

Una empresa reconocida del sector de mudanzas en España Más Mudanzas se ha posicionado como una compañía importante en el sector de mudanzas en España por ofrecer un servicio profesional y de alta calidad. A diferencia de otras compañías, se encarga de casi todo: la organización de los espacios, el embalado, empaquetado y desmontado de los muebles e incluso de objetos pequeños y de gran valor. Asimismo, realiza el montado de cada uno de los artículos de los contratistas en el caso de que estos lo requieran y soliciten. Todo esto lo hace de forma rápida, eficiente y bajo un módico precio. Más Mudanzas también destaca por ofrecer servicios extra relacionados con el sector de las mudanzas, los cuales son el vaciado en punto limpio, limpieza posmudanza, guardamuebles y portes. Cada uno de estos servicios está disponible para los habitantes de A Coruña. Además, la empresa dispone de una herramienta web totalmente gratuita para solicitar presupuesto en menos de 24 horas.

¿Qué otros servicios ofrece Más Mudanzas? Una de las razones por la que Más Mudanzas ha logrado diferenciarse entre su competencia es por sus servicios extra de mudanzas. La limpieza de posmudanza, por ejemplo, es un gran atractivo para los clientes que esperan llegar a su nuevo hogar y desean descansar o disfrutar del mismo sin preocuparse por recoger o desmontar cajas. Además, la empresa realiza cualquier tipo de trabajo de limpieza que requieran sus clientes para sentirse cómodos y relajados.

Por otra parte, su servicio de guardamuebles es un punto clave para evitar que las personas se preocupen o estresen por el poco espacio de su nueva vivienda. Estos podrán usar los almacenes de la empresa hasta encontrar el lugar ideal para el resto de sus muebles y demás artículos del hogar u oficina. Su servicio de vaciado en punto limpio es otro atractivo por el cual muchas empresas y particulares contratan a Más Mudanzas. La razón de esto es que se encargan de todas las cosas sobrantes en el trastero o en cualquier tipo propiedad.

Más Mudanzas se ha posicionado como una empresa pionera en la renovación del sector de mudanzas por ofrecer a sus clientes todo lo que necesitan bajo una relación calidad-precio bastante competitiva. Su equipo de expertos tiene experiencia en limpieza de pisos, embalado de productos, montaje y desmontaje de muebles pesados, transporte seguro y rápido a cualquier lugar, etc.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Más Mudanzas, la renovación del sector de las mudanzas Hepatur, un nuevo producto para confort hepático de Novonatur Lanzan un concurso para entrenadores personales con premios de hasta 15.000 euros La Vera, un entorno ideal para disfrutar del glamping realizando turismo rural Qué es la publicidad programática y cuáles son sus ventajas, por Relevantium