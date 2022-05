Union Credit and Guarantee, la entidad financiera que concede avales, garantías y fianzas que ya ha llegado al mercado español Emprendedores de Hoy

jueves, 19 de mayo de 2022, 16:33 h (CET)

Las pequeñas y medianas compañías, autónomos e incluso particulares de todo el mundo necesitan ciertos apoyos en el sector crediticio y legal para poder llevar a cabo sus diferentes servicios.

Si bien los bancos son referentes en este servicio, la entidad financiera Union Credit and Guarantee (UCG) está supervisada por la Superintendencia de Bancos dependiente del Ministerio de Industria y Comercio (MICI) y de la República de Panamá como una empresa financiera que otorga créditos, avales, garantías y demás ayudas con respecto al financiamiento internacional. Actualmente, tiene presencia en España y otros países de Europa y América Latina.

Procedimientos legales con la entidad financiera internacional Union Credit and Guarantee Desarrollar un servicio como entidad financiera comprende varios procedimientos legales que actualmente gestiona la empresa UCG y es lo que la ha llevado a expandir su dominio hasta llegar a la Unión Europea.

Al ser Panamá un país en constante crecimiento económico, parecía un enfoque acertado adentrarse en la tramitación de una corporación de este estilo, ya que coexiste a la par con más de 200 bancos y otras sociedades financieras. Es por este motivo que desde el 2003, la empresa contaba con licencia tipo A, que permite la emisión de garantías comerciales y financieras. Actualmente, se halla acreditada como Empresa Financiera Internacional.

Además de España, UCG tiene presencia en Italia, Rumanía, Portugal y Grecia, así como en países latinoamericanos que presentan crecimientos económicos destacados, y también se está abriendo al mercado asiático. Los servicios de UCG se encargan de acompañar a las pequeñas y medianas empresas mediante el asesoramiento económico que necesitan para alcanzar sus estándares financieros en ciertos plazos temporales.

Un servicio de calidad reconocido mundialmente El crecimiento económico que presenta el sector empresarial ha sido un acierto para innumerables compañías en varios países del mundo. Es por ello que las empresas de los diferentes sectores necesitan el apoyo de una entidad como UCG que se encargue de destinar avales, garantías, fianzas e intervenir en los trámites bancarios y demás requerimientos financieros para aumentar su flujo de transacciones. Pero con la diferencia de que se encargan personalmente de conocer el tipo de negocio y ayudan a decidir qué tipo de servicio necesitan para crecer.

Con casi 20 años en el mercado, Union Credit and Guarantee interviene en la garantía para la licitación, anticipo y retención de obras, el acopio de materiales, entrega de cuentas para comprar viviendas, agente de aduanas, cumplimiento general de contratos y muchos más servicios que especifican en su sitio web. Además, trabajan con bancos y colaboradores asociados en todo el mundo para ofrecer las diferentes cartas de crédito y garantías bancarias.

Todas las empresas que se desarrollan en los países en los que se encuentra Union Credit and Guarantee pueden acceder a sus servicios con la idea de obtener un acompañamiento completo y las facilidades que presenta la entidad financiera.



