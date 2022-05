¿Por qué está triunfando TikTok?, por Futura Brands Emprendedores de Hoy

El uso de las redes sociales para mejorar la imagen de una marca es una tendencia importante en la actualidad, ya que gran parte de la población tiene una cuenta en más de una red social.

En ese sentido, la agencia Futura Brands trabaja para establecer las mejores estrategias de marketing digital, con base en la experiencia adquirida durante sus 12 años de trayectoria. Específicamente en el campo de las redes sociales, la empresa implementa planes destinados a trabajar las ventajas de TikTok como herramienta para alcanzar éxito y reconocimiento en el mercado.

¿Por qué TikTok es una de las redes sociales con mayor éxito en el mundo de los negocios? La pandemia significó un antes y después para la red social TikTok, no solo entre los jóvenes, sino también entre las personas adultas, convirtiéndose en un instrumento para el sector empresarial. Asimismo, muchas personas optaron por convertirla en una fuente de ingresos, gracias a las compras que se pueden realizar dentro de la aplicación.

Por tal motivo, muchas empresas ya están presentes en la red social, plataforma desde la que es posible realizar ventas, difundir contenido publicitario y fortalecer el reconocimiento del público. Una de las ventajas de utilizar TikTok es que la audiencia puede aumentar a nivel internacional, además de que crece constantemente y se caracteriza por su diversidad.

Sin embargo, es importante que los negocios reciban asesoría profesional para analizar la audiencia, investigar sus intereses, gustos y hábitos que permitan establecer una conexión. De esa forma, es posible aprovechar los beneficios del videomarketing, debido a que su contenido es más sencillo de percibir para el consumidor.

¿Cuáles son las diferencias entre TikTok e Instagram? La principal diferencia que existe tiene que ver con la audiencia a la que se dirige el contenido, ya que Instagram es una red que prioriza al público fiel de una empresa. En cambio, TikTok apunta sobre todo a los usuarios que no conocen acerca del negocio, más aún cuando el contenido es bueno y relevante.

Para perfeccionar el contenido, las herramientas de edición de TikTok superan a las de Instagram, ya que es posible añadir filtros propios, voz en off, música o texto con diferentes tipografías. En cuanto a números, las posibilidades de viralizar un producto es mayor, gracias a los algoritmos que implementa la app.

Por otro lado, la intencionalidad de la aplicación puede ser un mecanismo útil para la creación de campañas específicas de comunicación en redes sociales, a bajo coste. En ambos casos, los resultados de las publicaciones son medibles a través del número de likes, seguidores y visitas.

Mediante las herramientas propias de las redes, como los hashtags, otros usuarios pueden interactuar entre ellos o con la empresa, aumentando la visibilidad de la marca. Incluso algunos de los clientes de Futura Brands han conseguido llenar sus libros de reservas durante meses, con tan solo con viralizar un vídeo.



