Alzenit, expertos en psicología infantil en Alzira

jueves, 19 de mayo de 2022, 15:52 h (CET)

Como profesionales de la salud, los psicólogos son una pieza clave de la sociedad moderna. Este recurso resulta todavía más fundamental cuando se trata de la psicología aplicada a las primeras etapas de la vida.

Un psicólogo infantil ayuda a que los niños y niñas adquieran las habilidades necesarias para cada etapa del desarrollo. Teniendo en cuenta que los cambios a estas edades son extraordinariamente rápidos, tanto a nivel físico como mental, el contar con un profesional que evalúe posibles dificultades a nivel de autoestima, gestión emocional o habilidades sociales permite que estos problemas no se cronifiquen en el tiempo.

Alzenit es una clínica multidisciplinar de salud que cuenta con un equipo de psicólogos especializados en psicología infantil en Alzira.

Psicología infantil en Alzira: Alzenit La clínica multidisciplinar de salud Alzenit, abrió sus puertas el pasado 21 de abril del 2022 para todos los residentes de Alzira y alrededores con una clara apuesta en la salud mental, contando con psicólogos de dilatada experiencia en el ámbito infantojuvenil. El tratamiento psicológico, que abarca desde la primera infancia de 0-3 años hasta la adolescencia, implica no solo el trabajo con los menores, sino también el poder dotar a los padres de las estrategias adecuadas para conseguir una mejoría en el niño.

Alzenit y su equipo de expertos cuenta además con otras especialidades de la psicología como la psicología jurídica, terapia de pareja y psicología para adultos, lo cual permite conseguir el propósito de ser un centro de referencia de salud mental en la capital de la Ribera. El objetivo en última instancia es ofrecer estos servicios de salud bajo los estándares de calidad más altos sumados a un cuidado y atención personalizada. Alzenit parte con el compromiso de ayudar a las personas a superar las adversidades y mejorar su calidad de vida de forma significativa.

¿De qué forma los psicólogos infantiles de Alzenit ayudan a mejorar la calidad de vida? El objetivo del equipo de psicología de Alzenit consiste, por un lado, en evaluar para detectar posibles dificultades infantiles como rabietas, adicción al móvil, falta de autoestima o dificultades para relacionarse con los compañeros. Tras una primera fase de evaluación, se trabaja para aportar soluciones, permitiendo que el niño o la niña que pueda relacionarse mejor con su entorno y que los padres tengan herramientas para el día a día. Entre algunos de los beneficios que se obtienen por acudir a un psicólogo infantil se encuentran:

Conocer la raíz del problema: los padres no cuentan con un manual sobre como actuar en cada momento. Es por ello que tienen que conocer porque su hijo puede actuar de una determinada manera, lo que permitiría evitar caer, por lo tanto, en actitudes erróneas.

Mejorar la autoestima del niño: es fundamental que los niños adquieran una forma de verse a sí mismos positiva para que en el futuro puedan desarrollar todo su potencial.

Mejoría en el apartado escolar: ya sea a nivel académico o la forma de relacionarse con los compañeros, el proporcionar una buena inteligencia emocional permite que los niños tengan herramientas para que puedan adquirir en la etapa escolar todas las competencias necesarias.



