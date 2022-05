El almacenamiento de hidrógeno en la cadena de suministro, por FRP Technology Emprendedores de Hoy

jueves, 19 de mayo de 2022, 15:42 h (CET)

Los drones de hidrógeno se están haciendo cada vez más populares en España, gracias a que el combustible con el que se sostienen en el aire, que es el hidrógeno verde, es eficaz y sostenible.

FRP Technology es una empresa B2B que ofrece formación sobre el manejo de drones y dispone de experiencia certificada en el almacenamiento de hidrógeno en la cadena de suministro, un proceso que no es complicado, pero que, gracias a la trayectoria de más de 30 años de los profesionales de FRP Technology, es una reserva que deja una baja huella de carbono y minimiza los costes para los clientes.

La relevancia de almacenar hidrógeno para los drones El hidrógeno verde es un combustible ecológico que, actualmente, se considera muy apropiado para vehículos aéreos no tripulados, como los drones construidos por FRP Technology. El objetivo de utilizar drones con hidrógeno es fomentar la utilización de energías renovables y obtener una movilidad más eficaz y amigable con el medio ambiente.

Adicionalmente, FRP Technology ofrece la posibilidad de adaptar pilas de hidrógeno a los drones, que se encargan de almacenar el combustible ecológico y transformar energía química en energía eléctrica. Esta alternativa es muy eficaz para evitar la emisión de agentes contaminantes en el entorno, como CO₂, SOX y NOX.

Cabe reiterar que la mayor ventaja de usar hidrógeno en vehículos viajeros es la reducción del impacto ambiental negativo. El hidrógeno será imprescindible para el futuro de la industria de la aviación y FRP Technology ofrece su experiencia en consultoría, formación e ingeniería para toda España.

¿Por qué es tan importante el correcto almacenamiento del hidrógeno? Hoy por hoy, las energías alternativas cumplen un papel trascendental en la conservación del planeta. FRP Technology es una compañía comprometida con el ecosistema y por ello, se encarga de aplicar procesos de descarbonización en todas sus actividades comerciales.

Con el almacenamiento de hidrógeno verde, se logra hacer una separación entre este elemento y el oxígeno que se encuentra en el agua, un proceso eléctrico que, si se realiza a través de energías renovables, produce energías con un bajo impacto ambiental en el aire. De igual forma, al ser un combustible fácil de almacenar, el hidrógeno verde permite su utilización posterior en drones y en instantes diferentes al de su producción.

Por otro lado, el uso de hidrógeno se ha incrementado en la industria, los comercios y en los hogares. Compañías como FRP Technology se encargan de manera eficiente de implementar el almacenamiento de hidrógeno, que sirve como combustible para drones que pueden ser utilizados en empresas comprometidas con el medio ambiente, con la descarbonización y las energías sostenibles.



