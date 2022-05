Algunas de las villas más exclusivas de Altea de la mano de Ralph Feder Emprendedores de Hoy

Altea, la localidad española ubicada en la provincia de Alicante, cuenta con un paseo marítimo y un casco antiguo que atrae la atención de las personas durante la temporada de verano.

La empresa inmobiliaria Ralph Feder posee un amplio catálogo con algunas de las villas más exclusivas de Altea, reconocidas por todas las comodidades que tienen y el diseño de lujo bajo el que fueron construidas. Este modelo de negocio apuesta por un estilo europeo, sin necesidad de oficinas ni repartos injustos en las ganancias.

Ralph Feder ofrece distintas opciones de villas que se adaptan a las necesidades del cliente Ralph Feder ofrece desde villas en construcción pasando por proyectos en fase de planificación hasta las villas listas para entregar, con excelentes beneficios en cuanto a la ubicación. Una de las opciones más recomendadas es el proyecto de villa con vista al mar en Sierra de Altea, con una construcción de 368 m², 4 dormitorios y 4 baños, a un coste de 1.695.000 €.

Por su parte, una villa de 520 m² con 4 dormitorios y 4 baños exclusivos, ubicada en Costa Blanca registra un coste de 1.970.000 €, con la posibilidad de mirar el Mar Mediterráneo. Cada piso y espacio está visual y espacialmente conectado con el otro, lo que genera un ambiente de comodidad.

Las visitas virtuales de Ralph Feder permiten ahorrar tiempo en el procedimiento de venta de un inmueble El sistema virtual implementado por Ralph Feder entrega muchos beneficios tanto para los vendedores como para los compradores de una vivienda. Para llevar a cabo el proceso, las propiedades son fotografiadas y sus imágenes se albergan en la plataforma, de tal forma que un usuario tiene acceso a más propiedades de forma instantánea.

En cuanto a la herramienta face to face, el vendedor puede comunicarse con sus clientes fácilmente a través de llamadas virtuales, en cuyo caso es posible visualizar la propiedad en tiempo real. De esa forma, el candidato no pierde tiempo en desplazamientos e incluso puede conocer los detalles de un inmueble desde cualquier parte del mundo.

De acuerdo con las estadísticas, existe una reducción del 70 % en visitas presenciales, con un aumento de más del 16 % en el promedio de tráfico en portales de Real Estate y más de 170.000 propiedades accesibles a nivel virtual. Gracias a esta herramienta, las visitas pueden realizarse en cualquier momento, ya que el sistema está disponible durante las 24 horas del día.

La empresa inmobiliaria Ralph Feder es una agencia confiable al momento de comprar una propiedad en el municipio de Altea, considerado como un lugar ideal para pasar las vacaciones durante el verano. La web de la agencia cuenta con varias opciones para satisfacer el gusto de cada cliente.



