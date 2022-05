Artist Experience, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo. Todo un referente actual para los artistas y galerías de arte que dinamiza el mercado actual Emprendedores de Hoy

Anualmente, la organización Artist Experience lleva a cabo una iniciativa cuyo propósito principal es mostrar al mundo los nuevos artistas nacionales e internacionales.

Esto lo hace a través de ferias donde pueden exponer al mundo sus obras y su manera de hacer arte. El objetivo es que el público en general tenga un mejor entendimiento de la evolución que experimentan los artistas, no solo como profesionales, sino también como personas.

Este año se llevará a cabo la 5ª edición Artist Experience, un evento con entrada gratuita que se ha convertido en uno de los referentes en todo lo relacionado con la promoción de artistas nacionales e internacionales.

La nueva edición Artist Experience, en Madrid La 5ª edición Artist Experience se realizará el próximo mes de mayo, durante la semana del 25 al 29, y tendrá lugar en la prestigiosa Fundación Carlos Amberes, en la Milla de Oro de Madrid (Calle Claudio Coello, 99, Madrid). El evento constituye una cita ineludible con el arte contemporáneo, ya que los artistas y el público podrán conectar de una forma directa, exponiendo y comprando las obras sin intermediarios.

La dinámica e interacción que existe entre ambos factores es uno de los aspectos más destacados de la feria y que más atrae a las personas hacia ella anualmente. De hecho, con cada año que pasa, la presencia internacional con la que cuenta es mucho mayor, atrayendo a un número cada vez más grande de visitantes y compradores de arte de distintas partes del país y del mundo. Otro elemento relevante es que la entrada es gratuita, facilitando que cualquiera pueda disfrutar del evento. También contará con un open call para artistas y galerías de arte.

¿Cómo conseguir la entrada para la feria Artist Experience? Todos los interesados en asistir a la 5ª edición Artist Experience pueden conseguir la entrada gratuita desde la página web de Artist Experience. Con la entrada, no solo podrán acceder al evento, sino que también podrán participar en distintos sorteos que se realizarán durante la feria.

Una feria centrada en crear vínculos entre artistas y público Como ya se ha mencionado, esta es una feria sin intermediaciones, dado que la organización sigue una filosofía que consiste en “comisión cero”. De esta manera, el artista o la galería reciben exactamente lo que pida por su obra a través de una venta directa. Esto no solo mejora las ganancias, sino que además ayuda a crear un vínculo más cercano entre público y artistas, favoreciendo la fidelización.

Otra de las características de la feria Artist Experience es que también proporcionará un programa llamado ADF Artist Digital Fair, el cual contiene una variedad de excelentes herramientas digitales de marketing, para que tanto artistas como galerías puedan promocionarse y dar a conocer sus obras.

Por último, hay que destacar también el Artist Experience Museum, un museo virtual en el cual los artistas y galerías pueden mostrar sus obras al público. Esta tecnología 3D permitirá a las personas poder recorrer distintas salas virtuales del museo de una manera dinámica e interactiva.



