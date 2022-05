Digitalizar una empresa con el Kit Digital para autónomos Emprendedores de Hoy

jueves, 19 de mayo de 2022, 13:46 h (CET)

Este 2022, se han abierto miles de oportunidades en España para los emprendedores y marcas personales que desean hacer crecer sus negocios de forma exponencial en internet. Entre estas oportunidades se encuentra el programa Kit Digital para autónomos subvencionado por el plan NextGenerationEU, un fondo masivo perteneciente a la Unión Europea. iDeo Agencia Digital explica que, a través de este plan, los emprendedores y profesionales independientes pueden adquirir un excelente presupuesto para solicitar y cubrir el pago de servicios de diseño web, e-commerces, CRM, etc.

Ahora es un gran momento para que los autónomos despeguen su negocio en internet El programa Kit Digital de este año 2022 ha sido publicado con el objetivo de impulsar la creación, desarrollo y crecimiento de los negocios digitales en toda Europa. Para ello, dicho programa subvenciona las estrategias de marketing online que son cruciales para los autónomos que están iniciando en el mundo online y necesitan ganar mayor visibilidad, aumento de ventas, reputación, autoridad, etc. Además, las estrategias están relacionadas con el diseño de páginas webs y aplicaciones móviles, tiendas online, gestión de redes sociales, factura electrónica y ciberseguridad. De igual manera, los emprendedores podrán contar con servicios de CRM o gestión de clientes profesionales y ERP o software de gestión para la automatización de flujos de negocio. Es importante mencionar que esta subvención otorgada por Kit Digital para los autónomos posee un presupuesto para 10 a 50 empleados como máximo.

¿Por qué es importante solicitar un Kit Digital este 2022? Cada día, el sector digital tiene mayor importancia en la sociedad, ya que las personas prefieren comprar productos, adquirir servicios y buscar información de forma 100% online. Además, las empresas españolas, en especial las medianas y grandes, están incorporando soluciones digitales en cada uno de sus modelos de negocio. Por tanto, los autónomos que buscan dar mayor confort a sus clientes y, al mismo tiempo, competir de forma eficiente en el mercado necesitan ayuda profesional para el sector online. Crear un emprendimiento en Internet será crucial para destacar y posicionarse por encima de la competencia y el nuevo plan Kit Digital 2022 subvencionado por NextGenerationEU cubre las necesidades de cualquier tipo de negocio bajo el apoyo de agencias de marketing online y expertos en el sector.

La era digital está creciendo rápidamente y se está incorporando en las industrias de todo el mundo, por lo que es imposible para los emprendedores y futuros empresarios ignorar esta nueva realidad. Por el contrario, estos necesitan apoyarse de las subvenciones dadas por el programa europeo Kit Digital 2022 para despegar su negocio en Internet.



