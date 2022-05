ESIE y Harvard Business Publishing Education unen fuerzas para revolucionar la formación de posgrado Emprendedores de Hoy

jueves, 19 de mayo de 2022, 13:54 h (CET)

Los alumnos de ESIE podrán asistir a cuatro cursos de preparación antes de iniciar su MBA especializado, debido al acuerdo de ESIE con Harvard Business Publishing Education.

Aquellas personas que estudian un Máster en Business Administration (MBA) tienen un amplio abanico de posibilidades que les permite gestionar las finanzas, el marketing, las estrategias y los recursos humanos de una empresa, sobre todo en estos tiempos donde las organizaciones tienen un alto perfil competitivo.

Para ofrecer contenido académico de calidad, la European School of International Education (ESIE) y Harvard Business Publishing Education han establecido un acuerdo de colaboración para ofrecer una formación basada en las técnicas de gestión más innovadoras, a través de cuatro módulos, cuyos contenidos han sido diseñados para adaptarse a la realidad del mercado laboral y para que todos sus alumnos partan del mismo punto y con los mismos conocimientos, independientemente de su background.

El Pre MBA de ESIE y sus cursos de preparación Quienes se matriculan para el MBA de esta institución incrementan enormemente sus probabilidades de crecimiento profesional y logran plasmar un complemento académico muy importante en su currículum. Además, fruto de este acuerdo, todos los participantes cursarán cuatro cursos preparativos esenciales antes de empezar, independientemente del itinerario que escoja: Fundamentos de Finanzas, Project Management, Fundamentos de Marketing y Desarrollo de Empleados.

La finalidad de estos cursos es ubicar a los alumnos de nuevo ingreso en el mismo nivel de conocimiento, ya que la comprensión de dichas materias es fundamental para entender los contenidos que se imparten en el MBA. El comité académico de ESIE recomienda finalizar los cursos Pre MBA durante el mes previo de inicio, con el objetivo de tener los conceptos más frescos. Los cursos pueden realizarse tanto en español como en inglés, con una duración de 2.5 horas por módulo e impartidos a través de clases online.

Módulos del MBA Los módulos de preparación del MBA ayudan a los alumnos a alcanzar un nivel base de aprendizaje sólido para iniciar el máster. El primer módulo es el de Fundamentos de Finanzas, donde los estudiantes se familiarizarán con los tres estados financieros más esenciales y utilizados en los negocios: income statement, balance statement y cash flow statement; además, aprenderán a desarrollar un presupuesto utilizando una variedad de técnicas y un seguimiento de los resultados financieros reales de las operaciones e inversiones en comparación con los resultados esperados. En el módulo de Project Management, los alumnos comprenderán las habilidades y actividades que requiere la gestión efectiva de proyectos, así como explorarán tácticas para ensamblar y administrar un equipo de trabajo. En Fundamentos de Marketing, los estudiantes aprenderán los conceptos básicos que permitirán dar un mejor servicio a los clientes, así como el aprendizaje de estrategias y la creación de planes de forma efectiva. En el último módulo, Desarrollo de Empleados, aprenderán estrategias para abordar el bajo rendimiento en la empresa, cómo gestionar el capital humano y cómo incentivarlo, y a desarrollar habilidades interculturales para el trabajo global.

Al terminar cada curso del Pre MBA de ESIE, además de los diplomas del MBA al terminar el máster, los alumnos adquirirán la Insignia de Harvard ManageMentor® y su Certificate of Completion.



