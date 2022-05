La marca FLOPP ha sido premiada por desarrollar productos de limpieza ecológicos Emprendedores de Hoy

jueves, 19 de mayo de 2022, 13:55 h (CET)

En los últimos años, el sector de la limpieza se ha visto en la necesidad de reducir la presencia de contaminantes como microplásticos o microfibras en los líquidos para limpiar. En este contexto, la marca FLOPP se centra en la fabricación de productos ecológicos para la limpieza.

Uno de sus iniciativas más destacadas es la creación de embalajes reutilizables, reciclados y reciclables para así disminuir el impacto medioambiental de los envases de plástico. De esta manera, la marca ha ganado uno de los premios más importantes que reconoce la elaboración de packaging innovador.

FLOPP desarrolla cápsulas hidrosolubles de fácil disolución Desde hace mucho tiempo, los científicos han advertido sobre el impacto que genera en el ambiente el uso de los productos de limpieza del hogar. Este hecho ha impulsado a marcas como FLOPP a innovar en la creación de artículos para desinfectar, que cumplen el propósito de limpiar las viviendas, sin contaminar el planeta.

De modo particular, la marca presenta productos para limpiar diferentes superficies, como cápsulas hidrosolubles de fácil disolución, que se distribuyen en envases pulverizadores, fabricados con un 50 % de plástico reciclado. Bajo el lema “limpiar sin ensuciar el planeta”, FLOPP se ha posicionado entre los usuarios de todo el país por su excelente calidad, que se respalda bajo las normas de Calidad ISO 9001.

Actualmente, en el proceso de desinfectar los espacios interiores, se genera una gran cantidad de desechos, con los plásticos de los envases y bolsas en los que se comercializa la mercancía. Otro problema son los microplásticos, que son partículas de tamaño inferior que usan las empresas no sostenibles para lograr una buena absorción en sus productos.

FLOPP ha sido premiada por su gestión y packaging Los esfuerzos de FLOPP por crear una formulación vegana y con certificación ecológica se ven reflejados en los premios que ha obtenido la marca. Más de 10.000 consumidores la eligieron mediante voto directocomo el producto de consumo más innovador del año en las ediciones 2016, 2017 y 2018. El último galardón recibido, el premio al producto del año 2022, es otra afirmación de cómo la marca ha impactado de manera positiva en el sector de la limpieza.

Además, los envases también han sido merecedores de premios, el Flopp Bac y Flopp Multiusos fueron elegidos como mejor packaging en WorldStar Awards en la edición del 2021. En agosto del año anterior, ganaron el premio nacional Liderpack y exhibieron en Hispack, una de las mayores ferias del packaging que se celebra en Barcelona.

Finalmente, los premios, además de ser una reafirmación de la labor de la marca con el planeta, es una motivación para seguir creando productos respetuosos con el medioambiente, mediante el uso de recetas ecológicas y distribución en envases de plástico reciclable.



