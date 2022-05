Leah Capital AM, la plataforma de financiación alternativa que ofrece agilidad en tiempos de disponibilidad de liquidez, requisitos menos exigentes que la banca tradicional y flexibilidad a la hora de calcular una devolución del préstamo Emprendedores de Hoy

jueves, 19 de mayo de 2022, 13:30 h (CET)

Uno de los principales elementos que contribuyen a los avances de un proyecto en cualquier sector es la financiación. En la industria inmobiliaria no es excepción, dado que desarrollar o ejecutar una promoción de obra nueva representa una importante inversión.

Sin embargo, acceder a préstamos directamente en las entidades bancarias puede resultar un proceso largo y complejo, debido a la gran cantidad de requisitos necesarios para su aprobación y las limitaciones que se presentan en el trayecto.

Ante esto, Leah Capital AM se ha consolidado como una alternativa financiera innovadora que permite a los involucrados en la industria inmobiliaria acceder a préstamos de una forma flexible, sencilla y menos exigente que la banca tradicional.

La transición de la financiación bancaria Bien sea para iniciar o impulsar su crecimiento en el entorno empresarial, cualquier tipo de negocio requiere de una fuente de financiación externa. En ese sentido, elegir la adecuada resulta fundamental, ya que esto puede influir directamente en el éxito de la organización.

Una alternativa de financiación flexible, cómoda y segura resulta la opción más recomendada, ya que esto permitirá a los propietarios o promotores garantizar que todo el proceso sea transparente y ajustado a las necesidades del proyecto a desarrollar.

En la industria inmobiliaria, Leah Capital AM ha logrado distinguirse como una de las plataformas de financiación alternativa más populares por ofrecer diferentes métodos que permiten a los desarrolladores de proyectos inmobiliarios obtener el impulso económico necesario para llevar a cabo sus negocios.

Este sitio web ha sido considerado como protagonista en la transición de la financiación bancaria, debido a que brinda soluciones ágiles, enfocadas en aportar liquidez y acelerar el inicio de diferentes proyectos, siendo más accesible que las fuentes de financiamiento tradicionales.

Leah Capital AM ofrece diversos métodos de financiamientos Desde el 2015, Leah Capital AM se ha posicionado como un actor esencial en el mercado inmobiliario. Esta empresa ha destacado en el sector por proporcionar un gran número de beneficios, entre los que destaca la flexibilidad para el cálculo de la devolución de préstamos, un extenso LTC de hasta un 80 % y que no requiere el 50 % en preventas de la promoción, como sucede en la banca convencional.

Esta plataforma cuenta con diferentes métodos de financiamiento, como los Préstamos Puente, dirigidos a edificios residenciales, hoteleros y de oficinas, así como otros activos de gran tamaño con un ticket mínimo de 500.000 € y un tiempo de formalización que no supera las 5 semanas. Adicionalmente, el Préstamo Promotor es otro de sus recursos financieros más destacados, ya que se presenta como una alternativa a los profesionales de la industria que necesitan dar cobertura a sus promociones, desarrollar o terminar algunos proyectos.

Los criterios y condiciones que gestionan los expertos de Leah Capital AM es lo que les ha permitido ubicarse como uno de los principales líderes en el mercado financiero alternativo en España hoy en día.



