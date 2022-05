Saw Palmetto ofrece Xpecia Tablet, una alternativa para combatir la alopecia Emprendedores de Hoy

La alopecia es un problema que afecta a muchas personas, especialmente a los hombres, y puede ser causada por diferentes factores que son generalmente genéticos. Aun así, en una gran mayoría de casos, la alopecia puede ser potencialmente reversible.

Para ello, es necesario, entre otras cosas, la correcta nutrición del cuero cabelludo y, concretamente, del folículo piloso, con minerales y vitaminas suficientes para fortalecerlo y contrarrestar los efectos de la calvicie. Actualmente, existen maneras naturales y muy efectivas de hacerlo, como por ejemplo con Xpecia Tablet, distribuido por la firma Saw Palmetto. Su fórmula combina distintos minerales y otros nutrientes capaces de combatir la alopecia.

Un complemento natural que puede ayudar a prevenir y combatir la caída del cabello La compañía Saw Palmetto es una firma que importa y distribuye en España y Europa productos destinados al tratamiento de la alopecia, concretamente de la alopecia androgénica. De hecho, tienen la exclusividad de la venta de productos de la marca Xpecia, reconocida por su efectividad contra la calvicie.

En sus tiendas, así como en su página web, se puede encontrar un catálogo de distintos productos, pero uno de los que más resalta por su eficacia y popularidad es Xpecia Tablet. Este es un complemento alimenticio, importado de Turquía, que incorpora en su fórmula todas las vitaminas y los minerales necesarios para mantener la salud del cabello, el folículo piloso y el cuero cabelludo. Entre sus componentes, se encuentran, por ejemplo, el saw palmetto, ginkgo biloba, ácido fólico, queratina, biotina, isoflavona y zinc, entre otros. Toda esta combinación de componentes de origen natural ofrece beneficios que no solo combaten, sino que previenen la caída del cabello.

Ventajas para la salud del cabello Cada componente dentro de la fórmula de Xpecia Tablet ha sido elegido por una razón y esta tiene que ver con las propiedades que poseen y los beneficios que aportan a la salud del cabello y al tratamiento de la alopecia. Entre los principales beneficios, está su acción bloqueadora de DHT, que es el responsable principal de la caída del cabello masculino. Pero, además de eso, sus componentes también ayudan a mejorar la calidad y el grosor del pelo, aumentar el crecimiento del cabello, prolongar la fase anágena, promover la renovación celular y proteger contra la rotura y la sequedad, entre otros. Por otro lado, también es capaz de equilibrar las hormonas de manera natural, sin provocar aumento de peso corporal ni ningún otro efecto secundario.

El complemento viene en una presentación con 60 tabletas, cuya dosis diaria corresponde a 2 comprimidos, uno en la mañana y otro en la noche. La recomendación profesional es mantener esta dosificación durante al menos un año. Pasado este tiempo, se puede tomar 1 sola tableta al día, todos los días. No obstante, el período de tratamiento podrá ajustarse con un profesional de acuerdo a la gravedad del problema y los resultados que se vayan obteniendo.



