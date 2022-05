La española TherapyChat hace extensiva su colaboración con Gympass a los mercados italiano y británico Comunicae

jueves, 19 de mayo de 2022, 17:28 h (CET) Las empresas que recurren a Gympass en Reino Unido e Italia para contar con equipos más saludables y comprometidos podrán brindar a sus empleados acceso a la plataforma de psicología online de TherapyChat, que ya han utilizado 250.000 personas TherapyChat, plataforma líder de psicología online en España, anuncia la extensión de su colaboración con Gympass, la plataforma de bienestar más grande del mundo, presente en 11 países de todo el mundo, a los mercados británico e italiano.

En virtud de esta extensión, las miles de empresas que recurren a Gympass en Reino Unido e Italia para brindar a sus empleados acceso a gimnasios, clubes de fitness, clases virtuales y apps de bienestar y así contar con equipos más saludables y comprometidos, podrán ofrecer dentro de esas suscripciones el acceso a sesiones de psicología online a través de TherapyChat, como ya ocurría en España desde mayo de 2021.

Dependiendo del tipo de plan con el que los usuarios cuenten, estos podrán disfrutar de sesiones de terapia al mes completamente personalizadas y de forma gratuita a través de la plataforma de psicología online, ya que el coste será asumido por las organizaciones laborales a las que pertenecen.

El primer año de la colaboración con Gympass en España fue muy positivo para TherapyChat, consiguiendo un crecimiento medio mensual de un 28%, además de aumentar la actividad de los "check in" en un 40%.

Ahora, bajo la ampliación de este acuerdo a dos nuevos países, TherapyChat quiere seguir ayudando a la plataforma de corporate wellness a completar su oferta relacionada con el bienestar físico, sumando el apoyo psicológico, al mismo tiempo que refuerza sus servicios B2B en el mercado británico e italiano – en este último, la plataforma de psicología es pionera en ofrecer cuidados en bienestar emocional -, mediante los cuales la compañía no solo brinda terapia online a particulares, sino a empresas que quieren ponerla a disposición de sus empleados.

Un reciente estudio a cargo de Gympass, el Círculo de Empresarios y Grant Thornton entre empresas españolas, anuncia, de hecho, que el 79% de las mismas lleva por lo menos dos años desplegando iniciativas para la promoción del bienestar de sus trabajadores, lo cual apunta a una progresiva toma de conciencia del tejido empresarial sobre la importancia de velar por la salud y seguridad de sus empleados más allá de los confines del lugar de trabajo y el bienestar físico.

TherapyChat ha experimentado este aumento de la demanda por parte de las compañías en primera persona, y en 2021 ha multiplicado por 10 el número de organizaciones que ofrecen terapia a sus empleados a través de su aplicación, superando las 250 empresas - entre las que se encuentran Sanitas, Jobandtalent, Estée Lauder o FNAC - y prevé que este sea el canal que más siga creciendo en términos porcentuales.

En palabras de Alessandro de Sario, fundador y CEO de TherapyChat, “estamos muy satisfechos de que el balance de nuestro primer año de colaboración con Gympass en España haya dado pie a la extensión de nuestra colaboración a los otros dos mercados en que operamos: Reino Unido e Italia. Compañías como Gympass están ayudando a empresas de todos los sectores a tomar conciencia de las ventajas de contribuir al bienestar físico y mental de sus empleados, y a brindarles la tecnología necesaria para velar por el mismo”.

Por su parte, Santiago Ferrada, CEO de Gympass en España, ha afirmado que “la ampliación de la integración de TherapyChat en Gympass extendiendo el acuerdo ya vigente en España a nuevos países, nos permite reforzar el enfoque holístico que queremos darle a nuestra plataforma. En este sentido, a nuestra oferta de acceso a gimnasios y centros de bienestar que ayudan a mejorar la salud física, queremos seguir sumando compañías expertas en psicología que también permitan a nuestros usuarios reforzar su bienestar emocional.”

