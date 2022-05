Pakke: la solución logística gratuita con precios de envío más bajos Comunicae

jueves, 19 de mayo de 2022, 17:33 h (CET) La plataforma de gestión logística de envíos eficientes aterriza en España para ofrecer a las empresas de comercio electrónico los mejores precios en los envíos, reduciendo los costes y tiempos de gestión Pakke es la nueva solución logística de gestión de envíos que viene a revolucionar el mercado español. Gracias al uso de Inteligencia Artificial, permite a los e-commerce y empresas locales escoger los precios de envío más reducidos en una plataforma totalmente gratuita, ayudándoles a gestionar su logística en un solo lugar.

En el pasado año 2021, el comercio electrónico creció un 13,7% respecto al año anterior, con unos ingresos de más de 4 mil millones de euros en todo el periodo. Esto refleja la necesidad de plataformas que faciliten la organización de la logística de las empresas.

Aquí entra Pakke, que trabaja con mensajerías de la talla de Correos, Seur, GLS, UPS, TNT o Envialia, que con su larga experiencia y trayectoria garantizan la prestación de servicios de calidad.

La centralización que ofrece Pakke a las empresas de toda la logística, permite que puedan gestionar sus envíos de manera rápida, sencilla e intuitiva, agilizando los procesos de pick y pack.

Asimismo, la plataforma se integra con los marketplaces más relevantes de la actualidad, concentrando los pedidos en un único punto y actualizando la información que tiene registrada de operaciones, envíos, rastreo e inventarios de manera constante. En cuanto a las devoluciones, el proceso es sencillo y automatizado.

No obstante, el ahorro que se produce no tiene que ver únicamente con el tiempo, también con el dinero, ya que Pakke lleva a cabo una comparativa entre las opciones de envío disponibles, teniendo en cuenta tanto el precio como la eficiencia. Gracias a ello, pueden reducirse los costes hasta un 62%.

Antonio Llordén, el Director General, afirma que entendiendo las necesidades actuales de las empresas de e-commerce españolas, Pakke ayuda a llevar sus productos más lejos ofreciendo los mejores costes del mercado y facilitando las herramientas necesarias en gestión de logística de envíos para que se puedan enfocar en hacer crecer sus negocios.

En definitiva, se trata de una plataforma que aterriza en España con vistas a asentarse como solución para las necesidades de las tiendas en línea.

