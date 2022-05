Más del 70% de despachos y casi el 80% de bufetes no ha implementado las nuevas estrategias de negocio Comunicae

jueves, 19 de mayo de 2022, 17:36 h (CET) La presentación ha tenido lugar durante la primera sesión del ciclo Activa tu despacho, organizado por Lefebvre con la dirección de Ignasi Vidal, reconocido consultor y asesor de despachos profesionales, quien señala más del 70% de los despachos y el 80% de los bufetes de abogados no ha implementado las nuevas estrategias de negocio" Lefebvre, proveedor de contenido jurídico líder en España, ha presentado el Ecosistema Lefebvre, donde confluyen todos los contenidos, el conocimiento jurídico y las soluciones digitales de la compañía con el fin de ayudar a los despachos a activar, desarrollar y optimizar su actividad de negocio. Gracias a funcionalidades avanzadas de inteligencia artificial, las soluciones que forman el Ecosistema Lefebvre permiten incorporar el conocimiento del cliente (documentación, informes, acuerdos, formularios, etc.), y trabajar con una interrelación máxima entre las fuentes de contenido.

La presentación ha tenido lugar durante la primera sesión del ciclo "Activa tu despacho" organizado por Lefebvre con la dirección de Ignasi Vidal Díez, reconocido consultor y asesor de despachos profesionales, con la participación de expertos de diferentes ámbitos.

José Ángel Sandín, CEO de Lefebvre, ha inaugurado el encuentro celebrado en formato híbrido, presencial y virtual, y ha destacado que “el Ecosistema Lefebvre reúne el conocimiento jurídico de la compañía con los documentos del cliente, y los potencia con inteligencia artificial para obtener el máximo valor de esos documentos”. De esta manera, “activa el conocimiento absorbiendo la complejidad para devolver soluciones sencillas a nuestros clientes”. Durante su intervención ha señalado que “a lo largo de los años el valor que más hemos desarrollado y que define nuestra forma de ser es la empatía. Esa capacidad de comprender al cliente, trabajar junto a él, conocer sus problemas, poder identificarlos y diseñar soluciones que le puedan ayudar”.

Ignasi Vidal ha ido desarrollando las diferentes variables y aspectos más destacables en la evolución de las asesorías y despachos de abogados, incluyendo el impacto de la pandemia de los dos últimos años. Ha destacado el recorrido que sigue teniendo la innovación tecnológica, las nuevas estrategias de negocio y las soluciones digitales de las asesorías y de los despachos de abogados. Además, el experto ha subrayado que actualmente “más del 70% de los despachos y el 80% de los bufetes de abogados no ha implementado las nuevas estrategias de negocio”.

En esta primera jornada, junto a Ignasi Vidal, han intervenido Felipe Santiago, director de Gesdocument; Eva Bruch, socia de LOIS, y María de la O Martínez, directora de Mercado Asesoría en Lefebvre, quienes han aportado su interesante visión y experiencia sobre los pilares básicos que potencian la actividad y desarrollo de los despachos profesionales y de abogados. Todos los expertos coincidieron en la importancia y necesidad de la implantación de la tecnología para maximizar la rentabilidad de los negocios.

Según Felipe Santiago, "ahora mismo, el mercado laboral en Madrid está siendo hiper agresivo para encontrar personas que sepan hacer bien las cosas, ya que deben tener autonomía y proactividad”. En su opinión, “además de atraer a buenos profesionales a tu despacho, es necesario enamorarles con tu proyecto”. Por otra parte, Eva Bruch ha explicado que “comunicar los cambios que se producen para llevar a cabo la transformación digital es de gran importancia. De hecho, resulta importante destacar el packaging con el que se presenta. Incluso llega a ser diferencial entregar las cosas de una forma distinta con el fin de poder captar la atención”. Por su parte, María de la O Martínez ha incidido en que “la mentalidad del despacho ha cambiado muchísimo tras la pandemia, la necesidad de innovar y la tecnología se ha vuelto mucho más determinante”.

El ciclo "Activa tu despacho", cuya próxima sesión se celebrará el próximo 22 de junio, pretende dotar a las asesorías y a los despachos de abogados de las herramientas imprescindibles para optimizar sus recursos y afrontar con éxito los retos del día a día. Más información en la página "Activa tu despacho" de Lefebvre.

