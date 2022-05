Sparkle y Atos firman una alianza por 3 años para potenciar los servicios y soluciones en la nube en investigación y educación Comunicae

jueves, 19 de mayo de 2022, 17:40 h (CET) Sparkle, primer proveedor de servicios internacionales en Italia y entre los principales operadores mundiales, y Atos, líder mundial en transformación digital, anuncian un acuerdo de tres años para hacer frente a la creciente demanda de servicios y soluciones en la nube por parte de los clientes de Europa y otros países adyacentes. La asociación tiene como objetivo desarrollar oportunidades de negocio avalando la presencia global y el área de competencia específica de cada empresa La colaboración de Sparkle y Atos arranca con el programa Open Clouds for Research Environments (OCRE), una iniciativa que pretende acelerar la digitalización de las universidades y centros de investigación europeos y la adopción de sistemas en la nube, en la que Sparkle es proveedor oficial de framework cloud e integrador de Google Cloud en 27 países europeos. Como parte del acuerdo, Atos apoyará a Sparkle en la prestación de servicios profesionales, de consultoría y de integración de sistemas a la comunidad de investigación y educación en Francia, Bélgica, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Turquía y Portugal, a los que se añadirán otros países próximamente.

Más allá de OCRE, Atos y Sparkle también trabajarán juntos en proyectos públicos y privados, aprovechando sus sinergias en servicios fijos, 5G, IoT y seguridad. Las dos empresas también se dirigirán al mercado del deporte y los eventos -en el que Atos tiene una larga experiencia, como Worldwide IT Partner del Comité Olímpico Internacional- para construir una oferta integral, desde la gestión de infraestructuras hasta el apoyo a grandes eventos.

"Estamos encantados de asociarnos con Atos. Uniendo nuestra experiencia en servicios digitales y en la nube, pretendemos promover aún más nuestra oferta, que ya ha sido adoptada con éxito por las principales universidades e instituciones europeas, a la comunidad educativa y de investigación en general", dijo Elisabetta Romano, CEO de Sparkle. "Esta asociación también reforzará nuestra capacidad de ofrecer servicios digitales a clientes de diversos sectores y, en última instancia, ampliará nuestros horizontes".

"Estamos encantados de colaborar con Sparkle y de que nuestra colaboración comience con un proyecto clave para las instituciones educativas y de investigación en Europa. La transformación digital desempeña un papel central en el desarrollo económico y social general. En este contexto, Atos aporta su experiencia en la nube para ayudar a las organizaciones privadas y públicas a gestionar eficazmente los retos digitales del futuro", dijo Jean-Claude Geha, Director de Telecomunicaciones, Medios y Tecnología de Atos.

