ADT presenta el nuevo panel inteligente que impulsa la conectividad y seguridad inteligente de las empresas españolas

jueves, 19 de mayo de 2022, 17:21 h (CET) La nueva alarma inteligente se une a ADT Smart Security, la plataforma que permite gestionar el sistema de seguridad y a la vez controlar y visualizar lo que ocurre en el negocio de forma remota y 100% segura, las 24h del día. A su vez, la alarma cuenta con un panel inteligente e interactivo que permite gestionar la totalidad del negocio ADT, la unidad de negocio de Johnson Controls Building Technologies & Solutions, continúa su apuesta por los entornos ultraconectados con el lanzamiento y disponibilidad de su nueva alarma inteligente que, junto con el panel interactivo de última generación para empresas, se une a la solución Smart Security permitiendo a los usuarios el control total de su negocio.

“Desde ADT buscamos crear entornos seguros, inteligentes y conectados y proteger los negocios de nuestros clientes. La alarma inteligente de ADT se vincula al nuevo panel inteligente e interactivo; se trata de un sistema escalable y multiplataforma que facilita el día a día del empresario gracias a la conectividad, que permite la programación de acciones y operativas de su negocio. Asimismo la solución incorpora el análisis de vídeo más innovador y vanguardista y permite la conexión a la central receptora de alarmas de ADT”, comentó José González Osma, director de ADT, la Unidad de Negocio Residencial de Johnson Controls.

Gestión y protección personalizada del negocio en todo momento con la solución ADT Smart Security

El nuevo sistema de seguridad multiplataforma ADT Smart Security permite realizar hasta 4 particiones en el negocio, según las necesidades de cada momento. Esto permitirá al empresario, por ejemplo, separar el establecimiento en diferentes zonas: la zona de tienda de la zona de almacén, la cafetería de las oficinas, las salas de juntas, etc. De esta manera, podrá tener la alarma conectada en aquellos espacios que no se estén usando o que por su importancia no lo necesiten, pero contará siempre con conexión continua.

El sistema inalámbrico de largo alcance permite incluir paneles en diferentes lugares / puntos del negocio y chequear las cámaras de seguridad desde cualquiera de los paneles.

Con una interfaz del usuario muy amigable, el panel inteligente cuenta con cámara integrada que permite identificar a la persona que opere con el panel. Además, el panel de control posee un sistema de bloqueo para mayor seguridad, sumado a la funcionalidad “Crash & Smash” de detección de rotura de vidrio integrada en el panel, que lanza una alerta si el panel recibe un golpe o se rompe.

El control total a través de una aplicación intuitiva

Gracias a la App ADT Smart Security, se tendrá acceso en remoto al negocio y se podrá controlar y obtener reportes de entradas y salidas, y de conexión y desconexión del sistema.

La App ADT Smart Security proporciona el control interactivo e inteligente del negocio desde el Smartphone, ya que es capaz de controlar la seguridad y simplificar la rutina diaria mediante la creación de reglas, horarios, escenas y geo-servicios. De esta manera, el empresario podrá gestionar la totalidad de su negocio con la generación de tareas automatizadas, como por ejemplo, gestionar la programación del encendido y apagado del equipamiento de luces, el control de los equipos de climatización y la temperatura del espacio o el control de la energía utilizada. Todo esto a través de la app o directamente desde el panel de control.

Permitiendo la visualización del vídeo en streaming del negocio, el propietario recibirá alertas y recordatorios mediante notificaciones “push”, a la vez que podrá acceder al resumen de los eventos destacados del día.

Vídeo en vivo y en HD

La solución de vídeo integrada a la plataforma de ADT Smart Security, permite ver qué sucede en el negocio de forma remota y al instante: gracias a la analítica de vídeo inteligente el propietario podrá recibir una notificación cuando alguien entra por la puerta principal o ver en directo qué sucede dentro del establecimiento. De esta manera, podrá definir qué eventos importantes del negocio desea grabar mediante el análisis de vídeo y almacenarlos de forma segura para revisarlos luego desde cualquier lugar.

La función de vídeo-inteligente grabará el establecimiento y almacenará la información en la nube, enviando al propietario alertas de vídeo, con total privacidad. Además, podrá contar con la opción de un grabador digital 24/7 y conexión a la Central Receptora de Alarmas.

ADT Visión para la gestión y optimización del negocio

El sistema permite la visualización de la afluencia del público, la supervisión de la operativa y la productividad del negocio ya sea de una o más ubicaciones, de forma completamente remota. Además, el grabador digital admite la grabación 24/7, de forma segura y con calidad HD.

Además, el sistema permite al propietario ponerse al día de lo sucedido en su negocio, buscando cualquier momento grabado directamente en el panel o incluso, en su móvil a través de la aplicación.

El servicio permite el almacenamiento seguro en la nube, porque la privacidad de sus clientes es lo más importante. Por eso, ADT ha desarrollado un sistema que permite al usuario conectarse y visualizar el negocio de forma segura y tener una mejor visión del negocio.

“Con nuestro nuevo sistema, el propietario podrá conectar el vídeo a la Central Receptora de Alarmas para mejorar sus niveles de seguridad. Así, podrá mejorar la verificación de alertas y podrá reaccionar de una forma más rápida ante cualquier incidencia”, comentó José González Osma.

La Central Receptora de Alarmas (CRA): el apoyo que el propietario necesita

Aunque el propietario haya gestionado sus tareas de forma eficiente para conocer el estado de su negocio, tendrá siempre el apoyo incondicional de la Central Receptora de Alarmas (CRA), compuesto por profesionales y expertos que ofrecen el valor añadido al sistema de seguridad inteligente, complementando el servicio y asistiendo al usuario los 7 días de la semana, durante las 24h del día.

“Desde ADT trabajamos a diario para brindar a nuestros clientes la mejor tecnología y servicios. Con este nuevo lanzamiento, queremos que los propietarios aseguren sus negocios y estén tranquilos de saber, que se encuentran en buenas manos. Nuestra alarma inteligente fue diseñada para trabajar en conjunto con el nuevo panel inteligente y con la plataforma ADT Smart Security, que integra la solución de seguridad, video y conectividad”, concluyó José González Osma.

Vídeo informativo: ADT Smart Security para tu negocio

